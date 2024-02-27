肖戰現身TOD'S 24秋冬發表 懷舊、當代、大都會

2024米蘭時裝周期間，TOD’S選址於歷史悠久的Darsena車站發表了秋冬新裝，男女合計40套造型。來自亞洲的品牌名人如品牌大使中國男星肖戰、Red Velvet團員Joy、泰星Pongtiwat Tangwancharoen皆成為坐上看秀來賓，看秀的背景也陳列有大量懷舊車廂，讓全新服裝發表宛如自由來去的時光旅人，懷舊也當代。

去年12月新上任的創意總監Matteo Tamburini，在不到三個月後快速為2024秋冬春夏女裝執掌創意大旗，也令本季讓人格外期待。模特兒們魚貫地從黃色的電車車廂旁走向大秀場地，女士造型以寬大長風衣搭配大容量的手提包，同時鱷魚皮高跟靴、量身訂製的羊毛斜紋西裝搭配褲腳反摺的西裝長褲則營造了洗練的都會氣息。傳統的辦公室制服被予以改造，無論是超長袖口或在西裝襯衫內的第二件西裝襯衫、非置中的超大腰帶扣頭，都讓女性展現了中性的英姿率性，也讓手上紅色包款更為搶眼；其中一套由中國超模劉雯穿戴的造型中，擁有柔軟光澤感的西裝皮外套搭配上皮手套、長褲，展現一如米蘭般的雋永與大都會。

值得一提的是，TOD’S畢竟原本是從鞋履、包款起家，本季也看到源自傳統、但煥發新意的多款設計，例如將皮鬚改造為鞋履「瀏海」的設計，讓紅色的樂福便鞋行走時宛如一場華麗的華爾滋舞作，側邊附拉鍊設計的女士高跟長靴，讓原本偏向休閒氣息的TOD’S帶來更多城市、菁英的調性；柔軟的珍貴皮革、兩側反轉的提把與加大的容量，讓Di Bag帶來使用方式與風格的翻轉。