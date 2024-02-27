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春季和風美味 新竹SOGO、大葉高島屋打造日本商店街

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新竹SOGO春季日本展，首次推出價格零匯差驚安日貨小舖。圖／SOGO提供
新竹SOGO春季日本展，首次推出價格零匯差驚安日貨小舖。圖／SOGO提供

SOGO今年首場春季日本展由新竹SOGO率先展開，新竹SOGO在3月4日前於3樓活動會館集結41家品牌打造日式雜貨商店街，而日本展重頭戲台北忠孝館預計於3月22日登場，今年春季以北海道為主題，並帶來北陸三縣美食特產。另外，大葉高島屋即起九州物產展登場，將地下一樓中央水族廣場打造成日本商店街。

日式美食受國人歡迎，日本展更是百貨常年不敗的人氣口碑。新竹SOGO春季日本展除了集結了日式飯糰、壽司、布丁、烤物、咖哩麵包、銅鑼燒等人氣快閃店之外，並首次打造價格零匯差驚安日貨小舖，蒐羅各式聯名卡通點心，包括馬利歐洋芋片、蠟筆小新點心餅乾，宵夜良伴BIG烏龍麵、6倍超大盛炒泡麵；經典伴手禮三立薄燒餅乾、葡萄派；家用品必囤廣記味霸調味料、P&G Ariel洗衣球、花王蒸氣眼罩，各種吃的、用的日系好物方便補貨。

日本展期間使用SOGO APP單筆消費滿2,000元有機會抽中村卻國際溫泉酒店景觀大套房，還有天天消費禮可於指定日期兌換。也特別結合AR虛擬實境，將盛開櫻花樹飛舞的美景重現在1樓中央路正大門，開啟SOGO AR相機就能走在粉色櫻花樹下，拍出春天氣息。

天母大葉高島屋即起至3月10日在地下一樓中央水族廣場推出九州物產展，除了現場實演的熊本熊人形燒、明太子出汁卷卵美食，伴手禮則有熊本甜點名產「黑糖多拿滋」、完整果肉的熊本「不知火凸頂柑果凍」等超過百樣各式九州商品。並特別引進日本頂級金桔「宮崎縣TAMATAMA金桔」鮮果直送，還有日本陶瓷藝品「薩摩燒」、「新時代榻榻米」初登場。

甜度破表的宮崎縣TAMATAMA金桔，和宮崎牛、宮本米並列日本三大貢品。每年1月至3月是生產旺季，與普通金桔不同的是，依規定須在開花日後的第210天進行人工採收，果實直徑達2.8公分、糖度達16度以上，才可稱為「TAMATAMA」；而直徑達3.2公分以上、糖度超過18度以上，則被視為最上乘的「完熟金桔」，這次新鮮直送來台，1公斤裝2,300元。

而天母SOGO今日起至3月10日，4樓活動會館首度登場「泰國美食物產展」，集結上千種泰國人氣商品、泰美味大集合。包括泰國人氣伴手禮懷念超味魷魚、酸辣杯麵或是芒果乾滋味，用品區則有蛇牌爽身粉、鸚鵡皂、小燒雞醬等夯品，以及泰國限定款「Oreo寶可夢聯名款」、「泰國粉紅泰奶沖泡包」、「自煮船麵火鍋」、「普吉島椰子水」等。

新竹SOGO在3月4日前於3樓活動會館集結41家品牌打造日式雜貨商店街。圖／SOGO提供
新竹SOGO在3月4日前於3樓活動會館集結41家品牌打造日式雜貨商店街。圖／SOGO提供
新竹SOGO春季日本展初登場青鳥烤物。圖／SOGO提供
新竹SOGO春季日本展初登場青鳥烤物。圖／SOGO提供
新竹SOGO春季日本展，牛嶋A5和牛肉餅。圖／SOGO提供
新竹SOGO春季日本展，牛嶋A5和牛肉餅。圖／SOGO提供
天母大葉高島屋即起至3月10日在地下一樓中央水族廣場推出九州物產展。圖／大葉高島屋提供
天母大葉高島屋即起至3月10日在地下一樓中央水族廣場推出九州物產展。圖／大葉高島屋提供
熊本熊人形燒每份90～95元。圖／大葉高島屋提供
熊本熊人形燒每份90～95元。圖／大葉高島屋提供
不知火凸頂柑果凍6入680元；TAMATAMA金柑1公斤裝2,300元。圖／大葉高島屋提供
不知火凸頂柑果凍6入680元；TAMATAMA金柑1公斤裝2,300元。圖／大葉高島屋提供

SOGO 日本 泰國

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