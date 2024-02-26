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婚紗變活潑了！LinLi攜手台北101 LETOII推微訂製
年輕世代的新人對婚紗的需求有別以往。頂級婚紗品牌LinLi Boutique繼2020年底後再度與台北101攜手合作，推出全台獨家的「秘境花園婚紗攝影服務」，為顧客提供獨特的台北101限定婚紗攝影服務，讓新人登上89樓「秘境花園觀景台」，結合花藝大師凌宗湧的《蕨美之蘭》花藝特展，在台灣特有的蘭花與蕨類、季節性花卉的簇擁下留下美好的紀念。接著於101樓「世界最高秘境花園」壯闊天際線和令人屏息的城市美景環繞中，新人們留下屬於自己獨一無二的絕美雲端時刻。
訂製婚紗禮服起家的𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫推出全新「DEMI-COUTURE 微訂製」系列，結合訂製的獨特性與日常的實用性，讓精緻融入日常生活之中。透過訂製服務與適合自己的理念，希望將「慢步調」的生活理念帶入現代生活之中。設計以品牌美學基礎，透過立體裁剪打造挺拔廓形，由20年以上高級訂製經驗的設計與製作團隊以進口絲緞及重磅絲緞為面料，根據個人身型製作，每季均會推出精選色卡提供多樣化選擇，推出能適合多種場合的簡約經典設計。
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