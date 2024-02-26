婚紗變活潑了！LinLi攜手台北101 LETOII推微訂製

年輕世代的新人對婚紗的需求有別以往。頂級婚紗品牌LinLi Boutique繼2020年底後再度與台北101攜手合作，推出全台獨家的「秘境花園婚紗攝影服務」，為顧客提供獨特的台北101限定婚紗攝影服務，讓新人登上89樓「秘境花園觀景台」，結合花藝大師凌宗湧的《蕨美之蘭》花藝特展，在台灣特有的蘭花與蕨類、季節性花卉的簇擁下留下美好的紀念。接著於101樓「世界最高秘境花園」壯闊天際線和令人屏息的城市美景環繞中，新人們留下屬於自己獨一無二的絕美雲端時刻。

訂製婚紗禮服起家的𝐋𝐞𝐓𝐨𝐢𝐢 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫推出全新「DEMI-COUTURE 微訂製」系列，結合訂製的獨特性與日常的實用性，讓精緻融入日常生活之中。透過訂製服務與適合自己的理念，希望將「慢步調」的生活理念帶入現代生活之中。設計以品牌美學基礎，透過立體裁剪打造挺拔廓形，由20年以上高級訂製經驗的設計與製作團隊以進口絲緞及重磅絲緞為面料，根據個人身型製作，每季均會推出精選色卡提供多樣化選擇，推出能適合多種場合的簡約經典設計。 LETOII ATELIER推出「DEMI-COUTURE 微訂製系列」，定價約28,800起至38,800元。圖／LETOII ATELIER提供 花藝大師凌宗湧利用台灣特有的蘭花與蕨打造「秘境花園」，讓穿著LinLi Boutique婚紗的新娘宛如置身人間仙境。。圖／LinLi Boutique提供 LETOII ATELIER推出「DEMI-COUTURE 微訂製系列」，定價約28,800起至38,800元。圖／LETOII ATELIER提供 新人穿著LinLi Boutique婚紗在508公尺高的「秘境花園觀景台」拍照，為人生重要時刻留下難忘回憶。。圖／LinLi Boutique提供 LinLi Boutique與台北101聯手打造浪漫又獨特的雲端高空婚紗拍攝體驗。圖／LinLi Boutique提供 LinLi Boutique不僅為新娘打造命定婚紗，更攜手台北101在高空的秘境花園裡拍攝絕美婚紗照。圖／LinLi Boutique提供