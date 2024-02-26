Nike帶你身歷其境HBL熱血魅力 打造應援專區、專屬T恤與配件

Nike再次以「一生只有一次HBL」為號召，延續對下個世代運動員的長期承諾，邀請所有人透過多元的線上與線下活動，為每個勇於創造無限可能的年輕球員熱血應援。除在品牌台北西門町籃球體驗店打造「HBL應援專區」外，更攜手才華洋溢的音樂人創作應援單曲，為年度HBL盛事展現熱血支持。

每年到3月就是高中籃球隊以及其支持者最為沸騰的時刻，因為一年一度台灣HBL決賽戰火即將點燃，這不僅是年輕球員們展現其籃球天賦及揮灑熱血舞台，更喚醒所有球迷熱愛籃球的初心。而自1997年開始，Nike便開始支持HBL同時每年都推出別出心裁的應援主題，藉以凝聚球員與球迷的心。像是今年就找來製作人W. LIN與新銳饒舌歌手潮州土狗聯手創作應援單曲「挺聲而出」；並以三大核心精神 「敢衝、放肆投入、無限可能」為靈感，設計出應援T恤。於賽事期間Nike還將提供多款HBL專屬配件，球迷可掛上所喜愛球隊的專屬掛件，展現對球隊最熱情的支持。同時消費者到了Nike台北西門町籃球體驗店的「HBL應援專區」可以身歷其境感受這項活動的熱血魅力。

adidas Basketball正式曝光James Harden新一代Harden Vol 8戰靴，有著黑橘、藍白、螢光粉紅等強烈對比配色。圖／adidas提供

而adidas Basketball則是選在同一時間，正式曝光James Harden新一代Harden Vol 8戰靴。籃球巨星James Harden曾表示「我希望人們在一公里遠外就能認出我的鞋子」，所以adidas設計師Jalal Enayah回應了這項訴求，於是讓Harden Vol 8籃球鞋有著黑橘、藍白、螢光粉紅等強烈對比配色。還具備一系列創新科技，包括符合人體工學且實現動態貼合內靴領口、淚滴型EVA支撐結構、提供緩震和能量反饋的全腳掌JET BOOST科技等，讓穿著者在場上和場下都能擁有亮眼表現。

Nike台北西門町籃球體驗店打造「HBL應援專區」，設置有籃球應援體驗專區與留言集氣牆，邀請球迷身歷其境感受籃球魅力。圖／Nike提供

Nike HBL核心精神應援服飾，980元。圖／Nike提供