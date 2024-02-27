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夏季電費期間如何守住荷包？業者推出新型態省電降溫的新選擇

聯合新聞網／ 有你共創
DIKE全新推出多功能水冷氣，應對台灣濕熱天氣/圖有你共創提供
DIKE全新推出多功能水冷氣，應對台灣濕熱天氣/圖有你共創提供

夏季的到來，家庭用電量的大幅增加，根據調查，夏季每戶平均電費較非夏季電費時多出了25%。屬於海島型國家的台灣，民眾在夏季忍受悶熱與濕黏的同時，又要取得開啟冷氣而增加不少電費開支的平衡。水冷空調雖然是許多民眾消暑的選擇之一，卻受限於排風管的配置、製冷效果與耗電量，使用與購買意願大打折扣。

無排風管設計，改善傳統移動空調受管路限制的缺點/圖有你共創提供
無排風管設計，改善傳統移動空調受管路限制的缺點/圖有你共創提供

為解決消費者的困擾，DIKE推出了一款全新的多功能移動式瞬涼水冷氣。免排熱管設計打破了傳統水冷空調的束縛，使其不受固定位置限制，也有別於市面上的水冷扇僅下降約4度，DIKE水冷氣具有壓縮機、冷媒，製冷效果不僅能降低室溫最高達14度，出風口不排熱的特性，在夏季可緩解悶熱不適。

輕巧簡約的外型，輕鬆融入各式場景/圖有你共創提供
輕巧簡約的外型，輕鬆融入各式場景/圖有你共創提供

業者實際測試，全新推出的水冷氣相較於冷氣每月能節省近2000元電費，低功率、高製冷的特性為小資家庭節省上千元開銷。搭配除溼及送風三合一設計，梅雨季節也可開啟除溼功能，每日除溼15公升為台灣多變且潮濕的氣候，帶來更舒適的生活體驗。

DIKE冰風機 - 多功能移動式瞬涼水冷氣由有.設計團隊募資，已在嘖嘖平台進行預購，民眾快把握限時最低優惠72折起，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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