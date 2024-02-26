蝦皮購物「3.3女神購物節」全站免運吃到飽 再抽免費喝拿鐵一整年

迎接國際婦女節，蝦皮購物即日起至3月3日打造「3.3女神購物節」，攜手眾多美妝精品獻上人氣超值組及新品6折起優惠，更加碼提供「全站免運吃到飽」、「蝦幣33%回饋」、3月1日直播日更將豪灑5張直播5折優惠券，3月2日至3月3日還會連續2天於0點、12點及20點三大時段狂灑直播5折券，想採購別錯過。

「3.3女神購物節」 3月3日當日全站299元起免運吃到飽，再加碼免運店家0元起無限免運，選擇蝦皮店到店寄送，免領券即享免運無限次；即日起至3月3日另開放天天領蝦幣33%回饋券，3月3日當天結帳用券滿999元即可享有33%蝦幣回饋，最高回饋333蝦幣，想買什麼趕快都先放進購物車。