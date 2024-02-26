快訊

緩解金廈「警張」？ 藍綠對「民對民協商」看法不同

通緝犯逃泰遭槍殺！臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

丟臉到國外！一群台人遊日本藏王樹冰「嬉笑插隊」 老外開罵也沒用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮購物「3.3女神購物節」全站免運吃到飽 再抽免費喝拿鐵一整年

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物「3.3女神購物節」購買柑蝦山茶花輕拿鐵，還有機會獲得限量蝦皮優惠碼杯套。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.3女神購物節」購買柑蝦山茶花輕拿鐵，還有機會獲得限量蝦皮優惠碼杯套。圖／蝦皮購物提供

迎接國際婦女節，蝦皮購物即日起至3月3日打造「3.3女神購物節」，攜手眾多美妝精品獻上人氣超值組及新品6折起優惠，更加碼提供「全站免運吃到飽」、「蝦幣33%回饋」、3月1日直播日更將豪灑5張直播5折優惠券，3月2日至3月3日還會連續2天於0點、12點及20點三大時段狂灑直播5折券，想採購別錯過。

「3.3女神購物節」 3月3日當日全站299元起免運吃到飽，再加碼免運店家0元起無限免運，選擇蝦皮店到店寄送，免領券即享免運無限次；即日起至3月3日另開放天天領蝦幣33%回饋券，3月3日當天結帳用券滿999元即可享有33%蝦幣回饋，最高回饋333蝦幣，想買什麼趕快都先放進購物車。

另外，蝦皮購物更首度攜手新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café推出限定「柑蝦山茶花輕拿鐵」聯名飲品，即日起至3月18日限量販售，柑橘果乾搭配山茶花香，輕盈的奶香更是滑順好入口，中杯、大杯限時特價95元及115元，購買聯名品還有機會獲得3月3日、3月18日當日可使用的限量蝦皮優惠碼杯套，更暖心祭出好禮五重奏，最大獎直接免費請用戶喝一整年免費山茶花輕拿鐵。

蝦皮購物「3.3女神購物節」cama café柑蝦山茶花輕拿鐵，中杯、大杯限時特價95元、115元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.3女神購物節」cama café柑蝦山茶花輕拿鐵，中杯、大杯限時特價95元、115元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.3女神購物節」科沃斯X1S PRO PLUS旗艦掃拖機器人，優惠價23,988元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「3.3女神購物節」科沃斯X1S PRO PLUS旗艦掃拖機器人，優惠價23,988元。圖／蝦皮購物提供

吃到飽 直播 蝦皮購物

延伸閱讀

太香了？《碧藍航線》直播揭新艦船、造型 主持人上演「舌技」高速開舔

蝦皮店門反鎖百歲老翁倒臥在地 板橋警到場揭心酸原因

黑河電商直播 俄商品春節銷售千萬

強調自己非恐怖情人 作家H突開直播痛哭…認想挽回陳珮甄：還是把她當太太

相關新聞

日本人氣串燒「鳥貴族」要來台灣了！最快開幕時間曝光

粉絲們準備好了嗎？日本人氣連鎖居酒屋「鳥貴族」即將與台灣大成合作，正式進軍台灣。未來喜愛鳥貴族的民眾，不用去日本，也能品...

星巴克這樣點 特選濃縮系列「第2杯半價」到3月3日

好康再加碼！星巴克本週「買一送一」活動，預計進行至2月29日，但下一檔針對行動預點的優惠又接踵而至。星巴克宣布自2月28...

不用飛日本也吃得到 鳥貴族要來台灣了

日本知名連鎖居酒屋品牌「鳥貴族」是民眾到日本旅遊到訪率極高的餐廳，但未來不用去日本，在台灣也吃得到，日本知名連鎖居酒屋品...

2024秋冬米蘭時裝周／Onitsuka Tiger重現東京暴雨即景 吸韓星華莎穿透視辣裝現身捧場

日本時尚品牌鬼塚虎Onitsuka Tiger的秋冬系列新作，利用高識別度的黃色搭配洋溢都市氣息的灰色、黑色、米色等，在視覺上反映出本季主題「都市冬日」，重現東京突降暴風雨的即景。邀請韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）、泰星Gulf等人擔任看秀嘉賓，並一同再度慶祝品牌創立75周年。

蝦皮購物「3.3女神購物節」全站免運吃到飽 再抽免費喝拿鐵一整年

迎接國際婦女節，蝦皮購物即日起至3月3日打造「3.3女神購物節」，攜手眾多美妝精品獻上人氣超值組及新品6折起優惠，更加碼...

套餐8折！麥當勞「無敵大麥克、香鷄大麥克」限時回歸

販售近60年的「大麥克」一直是麥當勞的明星商品，獲得許多粉絲的喜愛。2月28日起，麥當勞限時重新推出肉量加倍的「無敵大麥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。