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蝦皮購物「3.3女神購物節」全站免運吃到飽 再抽免費喝拿鐵一整年
迎接國際婦女節，蝦皮購物即日起至3月3日打造「3.3女神購物節」，攜手眾多美妝精品獻上人氣超值組及新品6折起優惠，更加碼提供「全站免運吃到飽」、「蝦幣33%回饋」、3月1日直播日更將豪灑5張直播5折優惠券，3月2日至3月3日還會連續2天於0點、12點及20點三大時段狂灑直播5折券，想採購別錯過。
「3.3女神購物節」 3月3日當日全站299元起免運吃到飽，再加碼免運店家0元起無限免運，選擇蝦皮店到店寄送，免領券即享免運無限次；即日起至3月3日另開放天天領蝦幣33%回饋券，3月3日當天結帳用券滿999元即可享有33%蝦幣回饋，最高回饋333蝦幣，想買什麼趕快都先放進購物車。
另外，蝦皮購物更首度攜手新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café推出限定「柑蝦山茶花輕拿鐵」聯名飲品，即日起至3月18日限量販售，柑橘果乾搭配山茶花香，輕盈的奶香更是滑順好入口，中杯、大杯限時特價95元及115元，購買聯名品還有機會獲得3月3日、3月18日當日可使用的限量蝦皮優惠碼杯套，更暖心祭出好禮五重奏，最大獎直接免費請用戶喝一整年免費山茶花輕拿鐵。
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