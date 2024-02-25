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在家吃早餐省荷包 全聯、大潤發百款商品買1送1、第2件5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
在家吃早餐到全聯有夠省，指定品項買1送1，再加3重優惠幫你省荷包。圖／全聯福利中心
在家吃早餐到全聯有夠省，指定品項買1送1，再加3重優惠幫你省荷包。圖／全聯福利中心

物價飛漲，想要吃飽又吃得健康，「在家吃早餐」就可以簡單搞定！全聯再度推出「在家吃早餐」提案，不論是豐盛系早餐拼盤、麵食控鐵板麵套餐、台式蘿蔔糕尬煎餃，或是輕盈系鮮奶麥片，到全聯就能一次滿足全家人的喜好，還有搭配早餐不可或缺的提神飲品沖泡咖啡，網羅伯朗、西雅圖、cama、湛盧等各式名店，祭出眾多買1送1，用咖啡香幫你提神醒腦。

即日起至3月7日，除了早餐相關商品祭出買1送1、第2件5折等下殺折扣外，現在買更享有多重優惠，包括指定商品單筆任2件贈印花1枚；沖泡飲品、茶葉、沖泡咖啡、穀物片、早餐脆片單筆每滿349元現折40元（單筆可累折）；冷藏乳品、調味乳任1件加購任1麵包、甜點現折5元。

首推獨家漢堡排優惠組合，即日起至2月29日推出READ BREAD麵包與漢堡排合購組優惠，美式漢堡1包+黑豬肉漢堡排1盒，原價205元，合購只要179元；熟麩高纖吐司1包+澳洲穀飼牛肉漢堡排1盒，原價234元，合購價209元；3月1日至3月7日帕瑪森堡1包+桂丁雞漢堡排1盒，原價188元，一起買只要159元。農家直採限定店還提供帶有淡淡鹹味的澎湖冰花，搭配芝麻醬、起司涼拌就清爽可口，即日起至3月7日單盒特價120元。

大潤發則是推出指定早餐品項滿額送現金抵用券，即日起至3月7日推出冷藏商品單筆滿299元送30元現金抵用券、沖泡飲品/果醬單筆滿399元現折40元，包括培根、雞塊、薯餅都有優惠，雀巢蜂蜜星星穀類早餐脆片還有新品推出買1送1，近百款品項走一趟大潤發就能一次購足。

搭配早餐不可或缺的提神飲品沖泡咖啡網羅各式名店，全聯祭出眾多買1送1品項。圖／全聯福利中心
搭配早餐不可或缺的提神飲品沖泡咖啡網羅各式名店，全聯祭出眾多買1送1品項。圖／全聯福利中心
全聯各式穀物、麥片也祭出優惠，家樂氏纖穀脆指定口味買1送1只要220元。圖／全聯福利中心
全聯各式穀物、麥片也祭出優惠，家樂氏纖穀脆指定口味買1送1只要220元。圖／全聯福利中心

全聯 大潤發

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