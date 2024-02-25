TAG Heuer首款聯名Connected智能腕表 搶眼配色體現高爾夫球魅力
瑞士高級腕表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）首度與生活風格品牌Malbon Golf合作，推出全新且限量Connected Calibre E4智能腕表。藉由搶眼配色、心虛擬角色表面，體現高爾夫球運動魅力，並限定於美國三間專門店和韓國兩間專門店、官網上架販售。
TAG Heuer聯名Malbon Golf的Connected Calibre E4智能腕表，可能是歷來品牌最為色彩繽紛的作品 之一，表圈設有1至18刻度象徵高爾夫球場的18個球洞，並飾以「GOLF EDITION」字樣。腕表側面、按鈕與錶冠採用綠松石色和綠色調，呼應Malbon Golf 品牌風格，也增添吸引力。 表帶以橡膠和小牛皮製成，融入明亮的黃色和綠色調，凸顯了兩個品牌的合作，更為腕表注入鮮明活力。
而且為這次合作，TAG Heuer特別推出兩款獨特表面，其一是結合了兩個品牌元素的Malbon的代表角色人物戴著盾牌Logo球帽造型，並設計動畫隨著分秒變化。另一表面則為此特殊版腕表獨有，以 Heuer 02 機芯設計為靈感。同時系列包裝設計亦別具特色，表盒內採用合作款式的配色，彰顯腕表以高爾夫球為靈感的活力，盒身上並飾有兩個品牌合作的標誌，並附有一條額外的黑色表帶，以及錶扣上特別設計的球標，加上飾 以這次合作標誌圖樣的高爾夫球組，使整體主題更加完整。
另外，TAG Heuer還將聯名特色延伸至腕表以外的產品，創作出一個以高爾夫球為靈感的精品系列，像是以頂級面料製成中性色調的雙向彈性尼龍拉鍊上衣，搭配綠松色和綠色細節點綴。高爾夫球手套特別為重新設計，與表盒造型相互呼應，手套腕內與固定處並採用花紋橡膠貼片細節避免鈎扯。還提供繽紛多彩、選擇豐富的真皮高爾夫球桿套，以妥善保護球桿。
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