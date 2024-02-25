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TAG Heuer首款聯名Connected智能腕表 搶眼配色體現高爾夫球魅力

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TAG Heuer首度與生活風格品牌Malbon Golf合作，推出全新且限量Connected Calibre E4智能腕表。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer首度與生活風格品牌Malbon Golf合作，推出全新且限量Connected Calibre E4智能腕表。圖／TAG Heuer提供

瑞士高級腕表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）首度與生活風格品牌Malbon Golf合作，推出全新且限量Connected Calibre E4智能腕表。藉由搶眼配色、心虛擬角色表面，體現高爾夫球運動魅力，並限定於美國三間專門店和韓國兩間專門店、官網上架販售。

TAG Heuer聯名Malbon Golf的Connected Calibre E4智能腕表，可能是歷來品牌最為色彩繽紛的作品 之一，表圈設有1至18刻度象徵高爾夫球場的18個球洞，並飾以「GOLF EDITION」字樣。腕表側面、按鈕與錶冠採用綠松石色和綠色調，呼應Malbon Golf 品牌風格，也增添吸引力。 表帶以橡膠和小牛皮製成，融入明亮的黃色和綠色調，凸顯了兩個品牌的合作，更為腕表注入鮮明活力。

為這次合作TAG Heuer推出獨特表面，其一是結合雙品牌元素的Malbon的代表角色人物戴著盾牌Logo球帽造型。圖／TAG Heuer提供
為這次合作TAG Heuer推出獨特表面，其一是結合雙品牌元素的Malbon的代表角色人物戴著盾牌Logo球帽造型。圖／TAG Heuer提供

而且為這次合作，TAG Heuer特別推出兩款獨特表面，其一是結合了兩個品牌元素的Malbon的代表角色人物戴著盾牌Logo球帽造型，並設計動畫隨著分秒變化。另一表面則為此特殊版腕表獨有，以 Heuer 02 機芯設計為靈感。同時系列包裝設計亦別具特色，表盒內採用合作款式的配色，彰顯腕表以高爾夫球為靈感的活力，盒身上並飾有兩個品牌合作的標誌，並附有一條額外的黑色表帶，以及錶扣上特別設計的球標，加上飾 以這次合作標誌圖樣的高爾夫球組，使整體主題更加完整。

TAG Heuer聯名Malbon Golf系列包裝設計亦別具特色，表盒內採用合作款式的配色，彰顯腕表以高爾夫球為靈感的活力。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer聯名Malbon Golf系列包裝設計亦別具特色，表盒內採用合作款式的配色，彰顯腕表以高爾夫球為靈感的活力。圖／TAG Heuer提供

另外，TAG Heuer還將聯名特色延伸至腕表以外的產品，創作出一個以高爾夫球為靈感的精品系列，像是以頂級面料製成中性色調的雙向彈性尼龍拉鍊上衣，搭配綠松色和綠色細節點綴。高爾夫球手套特別為重新設計，與表盒造型相互呼應，手套腕內與固定處並採用花紋橡膠貼片細節避免鈎扯。還提供繽紛多彩、選擇豐富的真皮高爾夫球桿套，以妥善保護球桿。

TAG Heuer首度與生活風格品牌Malbon Golf合作，還創作出一個以高爾夫球為靈感的精品系列。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer首度與生活風格品牌Malbon Golf合作，還創作出一個以高爾夫球為靈感的精品系列。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer與生活風格品牌Malbon Golf合作，還將聯名特色延伸至以頂級面料製成中性色調的雙向彈性尼龍拉鍊上衣。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer與生活風格品牌Malbon Golf合作，還將聯名特色延伸至以頂級面料製成中性色調的雙向彈性尼龍拉鍊上衣。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer聯名Malbon Golf系列特別版Connected Calibre E4智能腕表，鈦金屬表殼搭配陶瓷表圈，約77,400元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer聯名Malbon Golf系列特別版Connected Calibre E4智能腕表，鈦金屬表殼搭配陶瓷表圈，約77,400元。圖／TAG Heuer提供

品牌 腕表 高爾夫

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