戰後畫家鄭瓊娟辭世追思會 家屬慨捐8幅畫作給竹市府

台灣戰後第一代女畫家鄭瓊娟是台灣五月畫會創始成員之一，她於今年1月6日病逝台北榮總，享壽93歲。新竹市政府今天舉行「鄭瓊娟女士追思紀念座談會」，致敬鄭為台灣藝術界的貢獻，其家屬慷慨捐贈8幅畫作給新竹市，文化局表示鄭女士的珍貴創作將永遠被市府珍藏。

文化局代理局長李欣耀表示，鄭瓊娟女士出生於新竹市，其父為醫生，母親來自新竹李錫金家族。鄭女士的藝術歷程跨足不同的時代與地域，克服重重困難，回溯至1960年代，她在傳統觀念束縛下，仍堅守藝術夢想勇敢遠赴日本。雖曾因照顧家庭中斷創作，但在1960年代末，她振筆重返藝術舞台，為自己的夢想再度描繪光彩斑斕的一頁。

新竹市文化局今天舉辦鄭瓊娟女士追思紀念座談會，10餘名家屬、親友上台致辭，現場透過回顧鄭女士的生平歷程與各個時期的創作，感念她的傑出藝術貢獻。

鄭瓊娟女士家屬蔡宜容致辭時提到，鄭女士愛看書、性格樂觀，因此創作出眾多浪漫自由的作品，在此代替鄭女士感謝所有貴人的相助，自己將持續妥善管理鄭女士的畫作，讓更多世人看見鄭女士精彩的作品。

「生命有限，但藝術創作的意義無限。」副市長邱臣遠出席活動表示，這場悼念活動是對鄭瓊娟女士的隆重致意，同時也是對她的藝術成就再次肯定。鄭瓊娟女士的藝術成就不僅豐富了台灣畫壇，更為後輩留下珍貴的藝術資產，市府將持續推廣藝術發展與美感教育向下扎根，讓鄭女士的藝術精神繼續發光發熱。

文化局指出，鄭瓊娟於2003年後移居故鄉新竹市，並持續揮灑畫筆，成為台灣畫壇的代表性人物。市府曾於2008年邀請她辦理薪傳藝術家個展，並在2020年新竹市美術館舉辦「鄭瓊娟的峰迴路轉」展覽，更於2022年出版「鄭瓊娟─台灣當代女畫家」一書向她致敬，而鄭女士也於同年致贈畫作「氳」予市府。