快訊

獨／「最帥展昭」何家勁認了已有女兒 老婆身分首曝光

全聯福袋開獎！4台百萬名車中獎序號出爐 幸運兒花3千特斯拉帶回家

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Tesla與Volvo共4台豪華電動車得主，為分別購買價值3,000元及900元的福箱的消費者。圖／全聯福利中心提供
Tesla與Volvo共4台豪華電動車得主，為分別購買價值3,000元及900元的福箱的消費者。圖／全聯福利中心提供

全聯龍年福袋開獎了！4台豪華電動車頭獎得主的幸運號碼分別為，Tesla Model X為「263109」及「237737」、Volvo XC40 Recharge得獎號碼為「207171」及「184226」，分別為購買價值3,000元及900元福箱的消費者，有買福袋的民眾趕快拿出序號來對獎！

今年全聯福袋抽出的獎項包括2台市價約325萬的Tesla Model X、2台市價193萬的Volvo XC40 Recharge，4台車總價值就超過1,000萬，另外還gogoro VIVA XL 15名、以及挪威奮進號自由行3日34名、中華航空日本東京單人來回機票34名、中華航空台北-菲律賓宿霧單人來回機票34名等，總計共325個獎項，總獎額超過1,400萬，創下歷年新高寵壞消費者。

目前所有福袋中獎號碼已於官方粉絲團公布，並可於全聯官網查詢，消費者只要拿出福袋內附的抽獎券即可對獎，另提醒得獎者別忘了於3月8日前填寫完整領獎申請書，並提供抽獎券正本及檢附相關資料，寄回領獎小組才能完成領獎程序。

另外，今年PXGO!全聯小時達龍年線上福鍋買氣也相當熱烈，限量3,000組幾近完銷，全支付祭出額外加碼抽獎，今日也已於全聯官網正式揭曉，得獎序號則為「334715」台南裕農門市陳O文，恭喜得獎者獲得3項澎派大禮，包括挪威奮進號郵輪日本雙人遊的船票與行程、萬元全點購物金，另外還有加贈可愛爆擊旅行8件套組。

幸運得主是你嗎 全聯福袋幸運獎號開出，特邀台灣首席風水命理大師江柏樂，一同參與直播抽獎。圖／全聯福利中心提供
幸運得主是你嗎 全聯福袋幸運獎號開出，特邀台灣首席風水命理大師江柏樂，一同參與直播抽獎。圖／全聯福利中心提供
全聯福袋共計抽出325個獎項，總獎額超過1400萬，創下歷年新高寵壞消費者。圖／全聯福利中心提供
全聯福袋共計抽出325個獎項，總獎額超過1400萬，創下歷年新高寵壞消費者。圖／全聯福利中心提供

全聯 福袋

延伸閱讀

賣不完！全聯推福袋「1贈品」她秒結帳 網大讚：超划算

全聯冷凍美食「媲美夜市名店」老饕一吃大讚：小孩假日早餐指定

迎元宵 全聯鹹甜湯圓推優惠 大潤發手工元宵每日現做別錯過

全聯禮盒大降價！超夯「鐵盒餅乾」百元入手 民眾狂掃：好划算

相關新聞

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

繼網紅黃大米花21萬參加遊歐團、抱怨飯店淋浴間漏水，在網路掀起熱議後，近日又有讀者向《三立新聞網》爆料，2月參加的歐洲團...

業者喊冤沒用「蘇丹紅」辣椒粉？中市府：漢來軒中鏢

台中市食安處昨追查可能致癌「蘇丹紅」問題辣椒粉，查出台中有3家食品製造業者、7家經銷販售商，以及3家下游食品業者，已要求...

辣又美！aespa寧藝卓、趙露思同任Versace品牌大使

凡賽斯（VERSACE）看好亞洲明星帶貨力高，繼全球品牌大使趙露思之後，日前宣布隸屬於南韓女團aespa的陸籍偶像寧藝卓...

全聯福袋開獎！4台百萬名車中獎序號出爐 幸運兒花3千特斯拉帶回家

全聯龍年福袋開獎了！4台豪華電動車頭獎得主的幸運號碼分別為，Tesla Model X為「263109」及「237737...

米蘭24秋冬／安俞真、宋雨琦賞FENDI 融會羅馬倫敦風格

FENDI最新2024-25秋冬系列女裝大秀於米蘭時間2024年2月21日舉辦，包括有FENDI品牌形象大使、韓流女團(...

UNIQLO春夏新品塑造輕盈風格 謝欣穎、章廣辰分享穿搭挑戰

迎接季節更迭，UNIQLO也在近期上市春夏新品，因應近幾年氣候和社會環境的變化讓人容易感到不安定，於是從材質到款式都訴求「輕盈」風格。於是發表記者會找來謝欣穎、章廣辰來演繹新裝，並且透過他們的分享，感受自由混搭、融入日常生活的造型。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。