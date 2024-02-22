全聯福袋開獎！4台百萬名車中獎序號出爐 幸運兒花3千特斯拉帶回家

全聯龍年福袋開獎了！4台豪華電動車頭獎得主的幸運號碼分別為，Tesla Model X為「263109」及「237737」、Volvo XC40 Recharge得獎號碼為「207171」及「184226」，分別為購買價值3,000元及900元福箱的消費者，有買福袋的民眾趕快拿出序號來對獎！

今年全聯福袋抽出的獎項包括2台市價約325萬的Tesla Model X、2台市價193萬的Volvo XC40 Recharge，4台車總價值就超過1,000萬，另外還gogoro VIVA XL 15名、以及挪威奮進號自由行3日34名、中華航空日本東京單人來回機票34名、中華航空台北-菲律賓宿霧單人來回機票34名等，總計共325個獎項，總獎額超過1,400萬，創下歷年新高寵壞消費者。

目前所有福袋中獎號碼已於官方粉絲團公布，並可於全聯官網查詢，消費者只要拿出福袋內附的抽獎券即可對獎，另提醒得獎者別忘了於3月8日前填寫完整領獎申請書，並提供抽獎券正本及檢附相關資料，寄回領獎小組才能完成領獎程序。