辣又美！aespa寧藝卓、趙露思同任Versace品牌大使
凡賽斯（VERSACE）看好亞洲明星帶貨力高，繼全球品牌大使趙露思之後，日前宣布隸屬於南韓女團aespa的陸籍偶像寧藝卓（Ningning）為全球品牌大使。2020年出道的她現年21歲，音域極廣，才藝出眾，旋即成為人氣偶像。對於這個新身份，她表示：「只要穿上Versace的設計，我便能展示一種鮮明獨特的態度，不禁想與別人分享這種態度，希望他們也能自信地展示自己的長處和力量。」
而隨Versace 2024春夏系列的上市，品牌也發布了全球品牌大使趙露思所演繹的形象廣告。去年11月開始出任Versace全球品牌大使的趙露思，在多部電視劇中擔綱主演，其中包括近期熱播劇《且試天下》、《星漢燦爛·月升滄海》，以及Netflix 2023年觀看量最高的系列劇之一《偷偷藏不住》。在全新的廣告中，她身著飾以璀璨細節的緞面迷你連身裙，搭配建築感廓型格紋粗花呢夾克，水洗牛仔褲，演繹新款Medusa '95手提包，充分展現內在魅力。
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