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米蘭24秋冬／安俞真、宋雨琦賞FENDI 融會羅馬倫敦風格

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
多款單品設計印有羅馬雕像的圖案。圖／FENDI提供
多款單品設計印有羅馬雕像的圖案。圖／FENDI提供

FENDI最新2024-25秋冬系列女裝大秀於米蘭時間2024年2月21日舉辦，包括有FENDI品牌形象大使、韓流女團(G)I-DLE成員宋雨琦，IVE隊長安俞真，美國女星潔西卡貝兒（Jessica Biel）、日本品牌形象大使川口春奈（Haruna Kawaguchi）、泰國品牌形象大使Bella Ranee Campen等時尚名人出席，現場星光熠熠。

FENDI 高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones解說本季的主題，延續過往以實用為出發點的設計，但仍以FENDI家族為靈感繆思，融入羅馬的實用風格，但注入了80年代的倫敦氣息：「我在翻看FENDI所典藏的品牌珍貴資料時，看到在1984年所推出的作品。這些草圖讓我想起了那個時期的倫敦：Blitz Kids樂團、新浪漫主義、工裝的興起、貴族風格、日本風格…」他說，「那時正是英國次文化和風格走向全球，並且吸收來自全球各地影響力的時刻。不過那時人們身上流露出的英式優雅依然從容不迫，不在乎別人的看法，這與羅馬風格遙相呼應。」

Kim Jones在設計上融入他對品牌家族傳人之一、配件和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi的穿著風格印象，彰顯了品牌的二元性：實穿又奢華、簡約又帶有戲劇性、傳統與顛覆的混合、倫敦的隨性與羅馬的自由… 實用性與趣味性並存，成就了一種輕鬆的著裝方式。

Kim Jones以服裝的手法呈現這種令人玩味的二元性：他從嚴謹的剪裁入手，在更加圓潤的廓形中融入婉約線條，多層次穿搭的羊毛大衣的繫帶和腰帶隨意繫在腰間，實穿性十足的長裙則更多地表現出「剪裁流暢」的感覺，與印有羅馬雕像或繡有參差錯落的圓點的薄紗和烏干紗形成鮮明對比。單品細節更運用了品牌擅長的翻羊毛和皮革工藝、光澤感的亮面打蠟加工處理、獨特的 Agugliato 針刺工藝、以及嵌花工藝製作。

正值FENDI在2025年將迎來品牌成立百年之際，Selleria縫線主題在衣服和皮件上屢屢出現。Peekaboo、Baguette和By The Way包款捨棄華麗裝飾，採用華美自然的原色皮革。同時推出全新柔軟Simply FENDI斜背包款，以及新款圓潤造型的Roll造型包款。

FENDI品牌形象大使宋雨琦出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋雨琦出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
實穿性十足的長裙表現出「剪裁流暢」的感覺，同時兼具實用性和優雅。圖／FENDI提供
實穿性十足的長裙表現出「剪裁流暢」的感覺，同時兼具實用性和優雅。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋雨琦出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋雨琦出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
皮革馬靴貫穿整個系列。圖／FENDI提供
皮革馬靴貫穿整個系列。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使安俞真出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使安俞真出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
巨大的皮革和金屬鍊條項鍊。圖／FENDI提供
巨大的皮革和金屬鍊條項鍊。圖／FENDI提供
新款圓潤造型的Roll造型包款。圖／FENDI提供
新款圓潤造型的Roll造型包款。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋雨琦出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋雨琦出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
Kim Jones將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體。圖／FENDI提供
Kim Jones將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體。圖／FENDI提供
潔西卡貝兒出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
潔西卡貝兒出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
新包款採用華美自然的原色皮革。圖／FENDI提供
新包款採用華美自然的原色皮革。圖／FENDI提供
用手拿的全新SOFT BY THE WAY柔軟包款。圖／FENDI提供
用手拿的全新SOFT BY THE WAY柔軟包款。圖／FENDI提供
（由左至右）FENDO泰國品牌形象大使Bella Ranee Campen、日本品牌形象大使川口春奈、品牌形象大使安俞真於品牌秋冬24米蘭女裝大秀合影。圖／FENDI提供
（由左至右）FENDO泰國品牌形象大使Bella Ranee Campen、日本品牌形象大使川口春奈、品牌形象大使安俞真於品牌秋冬24米蘭女裝大秀合影。圖／FENDI提供
多層次穿搭的羊毛大衣的繫帶和腰帶隨意繫在腰間，更多地借鑑了長袍的設計語彙。圖／FENDI提供
多層次穿搭的羊毛大衣的繫帶和腰帶隨意繫在腰間，更多地借鑑了長袍的設計語彙。圖／FENDI提供
透明的薄紗和烏干紗布料與針織和皮革形成鮮明對比。圖／FENDI提供
透明的薄紗和烏干紗布料與針織和皮革形成鮮明對比。圖／FENDI提供
多款單品設計印有羅馬雕像的圖案。圖／FENDI提供
多款單品設計印有羅馬雕像的圖案。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使安俞真出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使安俞真出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使安俞真出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使安俞真出席品牌秋冬24米蘭女裝大秀。圖／FENDI提供
皮革馬靴貫穿整個系列。圖／FENDI提供
皮革馬靴貫穿整個系列。圖／FENDI提供
精湛的翻羊毛和皮革處理製作工藝展現出FENDI高超的手工技藝。圖／FENDI提供
精湛的翻羊毛和皮革處理製作工藝展現出FENDI高超的手工技藝。圖／FENDI提供
本季推出全新柔軟Simply FENDI斜背包款。圖／FENDI提供
本季推出全新柔軟Simply FENDI斜背包款。圖／FENDI提供

FENDI 品牌 羅馬

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