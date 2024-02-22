燦坤空調早鳥開跑最高現省3.3萬 今天買、明天裝 買大金再抽空氣清淨機

最近氣溫瞬間變熱，想買空調清涼一夏現在正是時候！燦坤聯合大金空調舉辦的一日店長活動，宣告「空調早鳥」優惠季正式啟動，特別邀請大金代言人蘇小軒到場站台，同時集結12大空調廠牌釋出獨家聯名優惠活動，即日起全館空調全面7.5折起，搭配業界最高規格「VVIP級尊榮安裝服務」，獨家再享專人免費到府場勘服務以及8年免費延長保固，加購3,999元2次空調現場清洗服務，直接幫你升級保固至10年。現在選購一級能效空調除了享有政府補助及退稅最高現領5,000元，累積環保綠點還可額外享有週末最高回饋2,000元。

即日起至至4月30日空調早鳥期間，燦坤更推出限定安裝服務「熊速配」，主打今天買、明天裝，享受舒適不用等到天荒地老。活動期間凡購買大金任一系列空調，還有機會免費把價值39,800元的大金頂級保濕美機除溼空氣清淨機帶回家，即日起至4月底前來燦坤買大金空調使用原廠指定銅管，超值不加價、只限燦坤獨有。

4月底前全系列分離式機種消費滿10萬，燦坤加碼送精選3C家電好禮多選1，還有Panasonic、日立、LG、聲寶、東元、富士通等12大品牌原廠3C家電好禮多重送；3月底前到燦坤購機還能抽LG PuriCare 360°空氣清淨機，指定機種最高現省達3.3萬元。2月底前更同享「喜迎春購物節」促銷活動，刷指定銀行信用卡消費滿額現領1,600元空調現折券；當月全館消費滿888元再抽台北東京雙人機票。