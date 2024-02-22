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3月女王月「著粉紅色」星級飯店吃到飽 第二位只要38元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
大廳酒吧推出限定特調「女王陛下」。圖／六福旅遊集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大廳酒吧推出限定特調「女王陛下」。圖／六福旅遊集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接3月女王月，位處南港車站四鐵交匯的台北六福萬怡酒店，3月1日至3月31日推出一系列寵愛女王活動，凡著粉色服飾或配件拍照打卡、即享女王專屬優惠，超人氣Buffet敘日全日餐廳平日午餐最高享第二人只要38元、粵亮廣式料理四人用餐加贈繽紛蝦球，以及大廳酒吧限定特調「女王陛下」只要400元。

吃到飽餐廳敘日全日餐廳，活動期間平日午餐餐期推出「致敬女王」活動，凡著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為第二人38元優惠、第二人38折、第二人5折，通通有獎。敘日全日餐廳餐檯也同步推出多款以香氣馥郁的大湖香水草莓入饌的夢幻甜品，包含粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔及焦糖草莓布蕾等，享受莓好又甜蜜的女王月。

粵亮廣式料理則獻上柔美色澤的「繽紛蝦球」，將酥脆蝦仁拌入主廚特製莓果醬、柚香金芒醬，吃起來濃郁甜蜜。活動期間於粵亮廣式料理四人同行，且著粉色服飾拍照打卡，即可免費品嘗「繽紛蝦球」乙份。

邀請女王共度微醺莓好時光，The Lounge大廳酒吧推出限定特調「女王陛下」，以蘭姆酒為基底，加入酸甜滋味的草莓、萊姆，結合薄荷蘇打的清爽質地，打造如香檳般清爽酸甜的風味。凡著粉色服飾拍照打卡，即可享優惠價400元。

此外，The Lounge大廳酒吧即日起至5月推出為女性量身設計的系列花藝手作課程「花境永恆．花藝手作課程」，攜手一禮莊園花藝師獻上女性喜愛的花藝手作課程，包含玫瑰永生花玻璃盅花藝手作(3/7限定)、多肉植栽療癒手作(3/20、4/11限定)、母親節花禮手作(4/24、5/9限定)，周三、周四下午14點30分開課。雙人價格2,200元+10％，贈送全新一季JC Cat鳥籠下午茶「鳥語花香」乙套。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Elite Concept一禮莊園推出「花境永恆．花藝手作課程」。圖／六福旅遊集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Elite Concept一禮莊園推出「花境永恆．花藝手作課程」。圖／六福旅遊集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
粵亮廣式料理的繽紛蝦球，打卡即可免費嘗。圖／六福旅遊集團提供
粵亮廣式料理的繽紛蝦球，打卡即可免費嘗。圖／六福旅遊集團提供

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