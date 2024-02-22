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郵局2月28日不營業 郵政快捷郵件照常投遞

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
2月28日全國各地開放快捷郵件投遞的郵局。圖／中華郵政提供
2月28日全國各地開放快捷郵件投遞的郵局。圖／中華郵政提供

中華郵政今天表示，2月28日國定假日，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業；郵局設在全國各地的i郵箱（寄件於假期後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。

中華郵政指出，假期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全之郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。此外，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股，亦提供收寄國際快捷郵件服務。

中華郵政也表示，因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港及日本郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區的國際快捷商品類郵件，請於營業日再至各局交寄。

2月28日全國各地開放快捷郵件投遞的郵局。圖／中華郵政提供
2月28日全國各地開放快捷郵件投遞的郵局。圖／中華郵政提供

中華郵政 台北故宮 郵局

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