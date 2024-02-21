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好威！大摩、吉拉、橡木桶玩家塔木嶺 去年逆勢成長60%

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
橡木桶玩家塔木嶺去年在台銷售成長81%，同時拿下台灣蘇格蘭單一麥芽威士忌銷售量第9名。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橡木桶玩家塔木嶺去年在台銷售成長81%，同時拿下台灣蘇格蘭單一麥芽威士忌銷售量第9名。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

受到疫情趨緩、國門開放影響，國內烈酒市場自去年中秋節前後便傳出買氣轉弱，各大品牌叫苦連天。旗下擁有大摩（Dalmore）、吉拉（Jura）、橡木桶玩家塔木嶺（Tamnavulin）…等品牌代理權的尚格酒業，2023年業績卻難得地逆勢成長，整體業績成長60％；其中大摩成長50%，吉拉成長131%，橡木桶玩家塔木嶺成長81%。塔木嶺更於在台上市的短短5年之內，拿下台灣蘇格蘭單一麥芽威士忌銷售量第9名，成為2023年成長最快速的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌。

尚格酒業行銷總監張介怡指出，能夠做到逆勢成長，有幾個關鍵。「第一是奚大寧董事長跟我們公司的業務同仁，一直跟通路維持著很好的關係，建立穩固的銷售基礎。第二是在行銷面上，我們一直在不停地在投資，並未受到大環境的影響而減少；尤其在行銷活動方面，我們投資得更多， 不管是通路的餐會、產品發表會、或者原廠來台的大型活動，我們從來沒有減少過。」

針對不同品牌，張介怡精準定位，替每一個品牌找出打動人心的獨門特色。「例如塔木嶺是一個曾經停止營運的酒廠，雖然它有老酒，但是期間出現斷層，所以我沒有12年、15年、18年酒款。但透過玩轉橡木桶，我有各式各樣的橡木桶熟陳的酒款，再加上塔木嶺的價位帶是親民的，所以我們提出『橡木桶玩家』梗，感覺很親切、很活潑，可以帶領玩家們，一路玩到底，度過輕鬆快樂的時光。」

在國內指標性威士忌評鑑賽事2024 TW.WA威士忌大賞當中，塔木嶺白蘇維濃葡萄酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，便再次奪得單一麥芽威士忌無年份1,000元（含）以下專家評鑑金牌，同時入選「年度十大威士忌」。

展望2024年，張介怡步步為營、不敢樂觀，「上半年是關鍵，我們還是會持續加強投資力道。不能說市場不是非常樂觀，我們就保守對應、不再投資。」她堅定地表示：「別人不投資，就是我發光發亮的時刻。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尚格酒業今（21日）舉行春酒，董事長奚大寧（右5）與行銷總監張介怡（左5），邀請與會者共同舉杯。記者高婉珮／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
尚格酒業今（21日）舉行春酒，董事長奚大寧（右5）與行銷總監張介怡（左5），邀請與會者共同舉杯。記者高婉珮／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉拉單一麥芽威士忌去年在台銷售成長131%。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉拉單一麥芽威士忌去年在台銷售成長131%。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大摩單一麥芽威士忌去年在台銷售成長50%。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大摩單一麥芽威士忌去年在台銷售成長50%。圖／尚格酒業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

業績 葡萄酒

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