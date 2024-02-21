快訊

想防止孩子花錢如流水 父母「3NG行為」絕對不能做

傅崐萁拂曉出擊卻突然縮手 「二字」之差遭周萬來擋下

國小兄妹每天「只睡6小時」很可憐？女主播挺家長：在學校已快樂8小時

LACOSTE最頂級、製作最繁複鞋款來了！又帥又時髦還能穿去運動

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
LACOSTE推出全新L003 2K24系列鞋款，為迄今材質最頂級、製工最繁複與設計細緻之作，目的就是希望將實穿與運動樂趣、時尚元素，融入日常生活。圖／LACOSTE提供
LACOSTE推出全新L003 2K24系列鞋款，為迄今材質最頂級、製工最繁複與設計細緻之作，目的就是希望將實穿與運動樂趣、時尚元素，融入日常生活。圖／LACOSTE提供

來自法國的LACOSTE推出全新鞋款，為迄今材質最頂級、製工最繁複與設計細緻之作，目的就是希望將實穿與運動樂趣、時尚元素，融入日常生活。所以L003 2K24系列鞋履除了外觀時髦有型，還能實際穿著去運動，呼應品牌提倡的時尚混搭潮流文化精神。

全新春夏鞋款2K24系列，設計富含LACOSTE經典網球元素，藉由優質面料搭配高性能技術製成。鞋款具備輕量材質以及網狀鞋面等，加上柔軟EVA中底提供緩衝作用，和TPU加固增強穩定性，確保穿著者在運動中的舒適感和支撐力，擁有高級運動鞋具備的各項特點。同時系列鞋款是專為無拘無束的自由行動而特別設計，因此配有特殊防滑鞋釘，並透過亮眼外觀設計搭配鞋面點綴金屬元素，帶出未來時髦感。

PUMA則因應春日氛圍，推出Court Classy Blossom復古文青小白鞋，並請來品牌大使王淨演繹。圖／PUMA提供
PUMA則因應春日氛圍，推出Court Classy Blossom復古文青小白鞋，並請來品牌大使王淨演繹。圖／PUMA提供

不僅LACOSTE有矚目新鞋，PUMA則因應春日氛圍，推出Court Classy Blossom復古文青小白鞋，並請來品牌大使王淨演繹。以復古網球鞋為設計概念的Court Classy Blossom鞋款，是將品牌經典Court鞋款重塑，有著簡潔純白皮革鞋面設計，更保有網球鞋的U型鞋頭與雷射透氣孔；鞋側刺繡手繪PUMA字樣，為整體鞋款加分。而且鞋舌使用白綠交錯的網眼布取代一般皮革，不僅增添鞋款色彩，更以異材質打造出視覺層次；採用SoftFoam+記憶鞋墊，提供出色避震效果和足感舒適度。

PUMA Court Classy Blossom鞋，2,680元。圖／PUMA提供
PUMA Court Classy Blossom鞋，2,680元。圖／PUMA提供

LACOSTE L003 2K24系列線條網眼運動鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L003 2K24系列線條網眼運動鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供

LACOSTE L003 2K24系列線條網眼運動鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE L003 2K24系列線條網眼運動鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供

PUMA 品牌 王淨 運動

延伸閱讀

Converse傳奇籃球鞋回歸 經典復古配色受球星Shai青睞

以色列、巴西隔空交火 魯拉批以軍大屠殺 內唐亞胡反嗆小看種族滅絕

承繼Fiesta遺志！Ford推出小改款Puma 車系，定於歐洲市場先行！

＜鞋全家福＞ 新春特惠龍年旺 1/26-2/19全面85折！

相關新聞

一期一會！嬌蘭2024粉櫻淡香限量瓶　櫻花變身奢華戒指

又將迎來日本的櫻花季，這也是一期一會的盛事，嬌蘭每年都會為了紀念當年度的櫻花之美，每年以櫻花為主題，推出限量版包裝的香水...

LACOSTE最頂級、製作最繁複鞋款來了！又帥又時髦還能穿去運動

來自法國的LACOSTE推出全新鞋款，為迄今材質最頂級、製工最繁複與設計細緻之作，目的就是希望將實穿與運動樂趣、時尚元素，融入日常生活。所以L003 2K24系列鞋履除了外觀時髦有型，還能實際穿著去運動，呼應品牌提倡的時尚混搭潮流文化精神。

王品新品牌「朝粥幫」瞄準六都展店 首店業績拚6000萬

王品（2727）全新的中餐品牌「朝粥幫」將於2月24日開幕，品牌主打獨家金龍、銀鳳及琥珀三大明星粥底，搭配龍蝦、北海道生...

韓韶禧新代言形象照曝光美得太過火 詮釋酷辣風格穿搭讓人好著迷

新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH釋出全球代言人韓韶禧形象大片，由她演繹春夏穿搭最新趨勢，展現截然不同的酷辣風格，讓人無法移開目光。

APUJAN 2024秋冬系列化身彼得潘 前進空想海賊世界

隨著倫敦時裝周的展開，屬於官方日程品牌的APUJAN從經典名著《彼得潘》為靈感，將海盜、斗篷、時鐘、鱷魚等元素融入整體造...

東台灣首間藏壽司土藏店 「羅東中山路店」2月27日試營運

亞洲藏壽司（2754）再添新據點，羅東首間、也是東台灣第一間土藏造型街邊店「羅東中山路店」即將在2月27日起試營運。藏壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。