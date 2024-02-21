LACOSTE最頂級、製作最繁複鞋款來了！又帥又時髦還能穿去運動

來自法國的LACOSTE推出全新鞋款，為迄今材質最頂級、製工最繁複與設計細緻之作，目的就是希望將實穿與運動樂趣、時尚元素，融入日常生活。所以L003 2K24系列鞋履除了外觀時髦有型，還能實際穿著去運動，呼應品牌提倡的時尚混搭潮流文化精神。

全新春夏鞋款2K24系列，設計富含LACOSTE經典網球元素，藉由優質面料搭配高性能技術製成。鞋款具備輕量材質以及網狀鞋面等，加上柔軟EVA中底提供緩衝作用，和TPU加固增強穩定性，確保穿著者在運動中的舒適感和支撐力，擁有高級運動鞋具備的各項特點。同時系列鞋款是專為無拘無束的自由行動而特別設計，因此配有特殊防滑鞋釘，並透過亮眼外觀設計搭配鞋面點綴金屬元素，帶出未來時髦感。

PUMA則因應春日氛圍，推出Court Classy Blossom復古文青小白鞋，並請來品牌大使王淨演繹。圖／PUMA提供

不僅LACOSTE有矚目新鞋，PUMA則因應春日氛圍，推出Court Classy Blossom復古文青小白鞋，並請來品牌大使王淨演繹。以復古網球鞋為設計概念的Court Classy Blossom鞋款，是將品牌經典Court鞋款重塑，有著簡潔純白皮革鞋面設計，更保有網球鞋的U型鞋頭與雷射透氣孔；鞋側刺繡手繪PUMA字樣，為整體鞋款加分。而且鞋舌使用白綠交錯的網眼布取代一般皮革，不僅增添鞋款色彩，更以異材質打造出視覺層次；採用SoftFoam+記憶鞋墊，提供出色避震效果和足感舒適度。

PUMA Court Classy Blossom鞋，2,680元。圖／PUMA提供

LACOSTE L003 2K24系列線條網眼運動鞋，4,680元。圖／LACOSTE提供