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11天限定優惠！住晶華、賞官邸花展 再來場花園午茶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
晶華廚藝團隊打造「Regent’s Garden晶華花園午茶饗宴」。圖/台北晶華酒店提供
晶華廚藝團隊打造「Regent’s Garden晶華花園午茶饗宴」。圖/台北晶華酒店提供

2月22日至3月3日、為期11天的「2024士林官邸鬱金香展」即將開展，為了迎接這場春季盛典，台北晶華酒店推出芳香滿溢的「鬱見晶華」住房專案，房客可搭乘台北雙層觀光巴士前往士林官邸賞花，再品賞飯店主廚以台灣在地食材打造的「Regent’s Garden 晶華花園下午茶宴」。專案兩人成行、含翌日自助式早餐並限量加贈「花卉造型手工擴香石/香皂組」，每房每晚9,600元起，官網訂房加購高鐵再享7折起優惠。

為了響應「2024花IN台北」花季活動，晶華廚藝團隊特別選用百分之百台灣在地食材，並結合「晶華香草花園」內種植的香草，打造「Regent’s Garden 晶華花園午茶饗宴」，賓客可以味蕾暢遊台灣，從台灣茶、在地鹽、有機蔬果、酪農到海鮮，一次品嘗多元的寶島風情。

一年一度的「士林官邸鬱金香展」，展示超過14萬株、20種來自荷蘭及日本的鬱金香，搭配龍年元宵佳節，主辦單位以「香鬱祈福」為主題，於園區花海中演繹各國的祈福儀式。民眾不必遠走荷蘭、西班牙或日本，在士林官邸公園就能觀賞色彩繽紛的鬱金香。此外，花展也將結合場域周邊的士林、天母商圈等合作店家，提供活動限定優惠。

下午茶 士林官邸 鬱金香

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