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lululemon新褲款來圈粉 「魔鬼筋肉人」球星掛保證的好穿！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
lululemon專為男性而設的ABC褲款再進化，並找來素有「魔鬼筋肉人封號的職業美式足球運動員DK METCALF搶先體驗，並掛保證好穿！圖／lululemon提供
lululemon專為男性而設的ABC褲款再進化，並找來素有「魔鬼筋肉人封號的職業美式足球運動員DK METCALF搶先體驗，並掛保證好穿！圖／lululemon提供

加拿大瑜伽休閒服飾品牌lululemon專為男性而設的ABC褲款再進化，從技術、剪裁到布料都革新，並找來素有「魔鬼筋肉人」、「體能怪物」封號的職業美式足球運動員DK METCALF搶先體驗，並掛保證好穿！

說到lululemon許多消費者第一時間想到的就是品牌褲款，特別是女性的瑜伽褲，更是口耳相傳的「神褲」。然而不滿於現狀的lululemon也把目光移往男性消費者，特別打造正裝與休閒設計的ABC褲款，同樣受到歡迎。在上市一段時間後，今年則迎來了優化版本的新ABC褲，每一件都採取人體工學組合襯布剪裁分散褲檔位置的緊繃感，呈現輕鬆不受拘束的空間感，功能上更有隱藏式口袋設計，可依據不同場合的切換需求，並提供經典、休閒寬鬆和俐落修身版型，讓舒適與時髦於兼具。

lululemon品牌大使、職業美式足球員DK METCALF實著ABC Classic-Fit Trouser褲，4,480元。圖／lululemon提供
lululemon品牌大使、職業美式足球員DK METCALF實著ABC Classic-Fit Trouser褲，4,480元。圖／lululemon提供

不僅如此，新款ABC褲除了原有提供不易磨損、觸感自然的堅挺視覺的仿丹寧的Utilitech™布料；以及順滑觸感給予輕盈乾爽的親膚感受抗皺透氣，且不易起皺變形四向彈力布料Warpstreme™之外，今年更推出全新VersaTwill™布料款式。這面料不只具有俐落結構與彈性，更擁有抑制異味技術，排汗快乾特性兼顧外在有型及內在清爽感受，還結合人體工學設計流線型剪裁，避免衣物與皮膚間的拉扯，長時間穿著也不會感到侷促、減少緊繃有感，全天候體驗穿著舒適。

lululemon ABC Slim-fit Trouser褲，4,480元。圖／lululemon提供
lululemon ABC Slim-fit Trouser褲，4,480元。圖／lululemon提供

lululemon ABC Jogger褲，4,480元。圖／lululemon提供
lululemon ABC Jogger褲，4,480元。圖／lululemon提供

lululemon ABC Classic-Fit 5 Pocket褲，4,480元。圖／lululemon提供
lululemon ABC Classic-Fit 5 Pocket褲，4,480元。圖／lululemon提供

lululemon品牌大使、職業美式足球員DK METCALF實著ABC Classic-Fit Trouser褲，4,480元。圖／lululemon提供
lululemon品牌大使、職業美式足球員DK METCALF實著ABC Classic-Fit Trouser褲，4,480元。圖／lululemon提供

lululemon ABC Pull-On Pant Shorter褲，4,480元。圖／lululemon提供
lululemon ABC Pull-On Pant Shorter褲，4,480元。圖／lululemon提供

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