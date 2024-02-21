RADO、Bell & Ross棕色表款 在懷舊中重溫美好感動

咖啡色雖然常見於大地、山林，但在飲食上則帶來咖啡的芳醇或苦澀聯想。多個手表品牌包含雷達（RADO）、浪琴（Longines）、Bell & Ross相繼推出不同深淺的咖啡色（或稱巧克力、棕色）面盤表款，搭配精密複雜的機械機芯，以有色籲無形、品味隨身。

咖啡色和溫潤的玫瑰金一向最合拍，雷達（RADO）的Centrix系列新款Open Heart自動腕表擁有39.5毫米的深棕色面盤並施以太陽紋處理，修長的柳葉形指針更在咖啡色面盤中優雅走時，搭配局部鏤空外顯的R734自動上鍊機芯，其表殼表帶也為一體成型式的咖啡與金色交織，另有搭配日期視窗的男士設計款，訂價約自68,100元至82,900元不等。

然而咖啡色不一定是文靜的，也可以動感而活力的，像是浪琴（Longines）的Conquest系列41毫米腕表便有著咖啡色面盤搭配精鋼立體時標、指針，以及品牌的雙翼沙漏標誌；翻開後底蓋，L888.5自動上鍊機芯具有日內瓦波紋、魚鱗紋、倒角打磨修飾等細節，加上運用了矽擺輪游絲，讓機芯不易受磁力影響，也讓時間一如咖啡、釀出回甘的滋味。