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RADO、Bell & Ross棕色表款 在懷舊中重溫美好感動
咖啡色雖然常見於大地、山林，但在飲食上則帶來咖啡的芳醇或苦澀聯想。多個手表品牌包含雷達（RADO）、浪琴（Longines）、Bell & Ross相繼推出不同深淺的咖啡色（或稱巧克力、棕色）面盤表款，搭配精密複雜的機械機芯，以有色籲無形、品味隨身。
咖啡色和溫潤的玫瑰金一向最合拍，雷達（RADO）的Centrix系列新款Open Heart自動腕表擁有39.5毫米的深棕色面盤並施以太陽紋處理，修長的柳葉形指針更在咖啡色面盤中優雅走時，搭配局部鏤空外顯的R734自動上鍊機芯，其表殼表帶也為一體成型式的咖啡與金色交織，另有搭配日期視窗的男士設計款，訂價約自68,100元至82,900元不等。
然而咖啡色不一定是文靜的，也可以動感而活力的，像是浪琴（Longines）的Conquest系列41毫米腕表便有著咖啡色面盤搭配精鋼立體時標、指針，以及品牌的雙翼沙漏標誌；翻開後底蓋，L888.5自動上鍊機芯具有日內瓦波紋、魚鱗紋、倒角打磨修飾等細節，加上運用了矽擺輪游絲，讓機芯不易受磁力影響，也讓時間一如咖啡、釀出回甘的滋味。
另外又像是Bell & Ross的BR 03 Golden Heritage款式，有著熟成宛如雪茄般的古銅色，四方形的精鋼表殼是從飛機儀表板儀器得到靈感啟發，並搭配棕色小牛皮與強韌的黑色合成帆布；萬寶龍的1858系列Geosphere腕表，其42毫米的青銅表殼並具備Villeret表廠研發的世界時區功能：2個弧形地球儀將朝相反方向轉動、每24小時轉滿1圈，其外圍均有24小時時區和對比色的晝夜顯示，搭配漸層煙燻色的咖啡色面盤與，全球限量1858只，也像是將美好的舊時光帶來當下、無限展延。
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