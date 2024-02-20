桃機觀景台明晨提早到4時30分開放 讓航迷能歡送大白鯨

空中巴士A300-600ST（Beluga 白鯨）3號運輸機來台停留桃園機場，吸引航迷朝聖，3號機預計明天（21日）清晨5時起飛。桃園機場表示，回應廣大航迷需求，明天第二航廈南側觀景台提早2小時開放，航迷們可以於清晨4時30分進入觀景台賞機。

全球僅5架的「空巴大白鯨」再度來到桃園國際機場，這台號稱「空巴大白鯨」的SATIC A300-608ST的超級運輸機由A300客機為基礎改造而成，昨晚自越南峴港起飛，晚上10點23分降落桃園國際機場，由於該機種平常不易見到，吸引不少航迷到場拍攝。