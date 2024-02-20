桃機觀景台明晨提早到4時30分開放 讓航迷能歡送大白鯨
空中巴士A300-600ST（Beluga 白鯨）3號運輸機來台停留桃園機場，吸引航迷朝聖，3號機預計明天（21日）清晨5時起飛。桃園機場表示，回應廣大航迷需求，明天第二航廈南側觀景台提早2小時開放，航迷們可以於清晨4時30分進入觀景台賞機。
全球僅5架的「空巴大白鯨」再度來到桃園國際機場，這台號稱「空巴大白鯨」的SATIC A300-608ST的超級運輸機由A300客機為基礎改造而成，昨晚自越南峴港起飛，晚上10點23分降落桃園國際機場，由於該機種平常不易見到，吸引不少航迷到場拍攝。
據了解，全球僅有5架的A300大白鯨，已有3架停用，目前只剩2架還在飛行。本次抵台的3號機與去年（2023）5月10日來台的2號大白鯨目的相同，皆是要運送日本海上保安廳採購的直升機赴日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言