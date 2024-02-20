捐血吃牛排5折！桌球王子江宏傑應援 西堤送愛心券

王品集團「西堤牛排」連續21年贊助捐血活動，今年更邀請「桌球王子」江宏傑擔任活動大使，以「熱血我敢，全民揪捐血」為本次捐血活動主題，贊助2.3萬張「愛心5折券」，憑券可至全台西堤牛排以5折價格享用套餐。民眾於2月23日至3月2日期間，在47個指定捐血點完成捐血，即可獲得1張5折券。

根據台灣血液基金會資料，台灣捐血率逐年攀升，2022、2023年的捐血率連續超越8%，達到世界第一。令人憂心的是，隨著少子化趨勢，台灣近10年來，24歲以下的首捐人數每年持續下滑，自2013年的10萬人，到2022年只剩下6萬人，年輕人首次捐血的人數，幾乎腰斬；17至20歲的捐血人次下滑，更加明顯。

為鼓勵年輕族群踴躍捐血，活動大使「桌球王子」江宏傑首創「捐血暖身操」，並在記者會現場帶著大家一起跳，為每位捐血者注入滿滿正能量，期待今年的募血量能超過700萬cc。

凡於2月23日至26日期間，至台北、台中指定捐血點，2月27日至3月2日期間，於新竹指定捐血點，完成捐血250cc，即可獲得「愛心5折券」1張；若捐血500cc，再加碼贈送西堤品牌保溫袋1個，數量有限，送完為止。

此外，「西堤牛排」也祭出加肉好禮為消費者補身體，即日起至2月29日，平日到店消費2客經典套餐，出示官網活動畫面，主餐可免費升級價值141元的「重磅肉肉控鐵板牛排」。3月1日到4月30日不分平假日，到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，並喊出「剛剛好的熟」，即招待價值316元的「BBQ炸雞拼盤」1份，以豐盛美味應援公益。