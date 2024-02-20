美妝新品上市 百貨春季化妝品節優惠登場

隨著春季美妝上市，百貨春季化妝品檔期登場，此時購買各大品牌新品還能再享優惠。

SOGO台北店Beauty Club會員點數3倍送

SOGO台北店於2月22日至3月10日推出「2024春季化妝品節」，集結各大品牌眾多首賣新品及祭出超值滿額好康。另外SOGO美妝俱樂部Beauty Club會員持續招募中，指定化妝品、香氛單筆滿2,000元即可免費入會享專屬禮遇，包括春季化妝品節活動期間2月22日至3月5日於指定品牌化妝品、保養品、香水、香氛，單筆消費2,000元享點數3倍送、SOGO APP扣200點兌換「100元美麗電子購物金」及期間限定會員獨享消費禮等會員好康。

2月22日至3月10日活動期間，於復興館、敦化館B1化妝品區，單櫃消費滿5,000元送各館化妝品區電子抵用券200元、復興館單櫃消費滿12,000元送500元。忠孝館憑快樂購卡於1樓化妝品區單櫃滿5,000元送KINYO多合一電動刷具清潔機、消費滿10,000元送1樓電子抵用券400元。（滿額贈皆有限量）

今年2024春夏美妝趨勢，為清晰透明的極簡妝容，打造自然美妝感。融合養膚成分的底妝，為肌膚提供全天候保濕護理，讓妝容更持久。話題新品忠孝館推薦2月22日限量首賣GIORGIO ARMANI奢華絲絨雲霧唇萃(售價1,550元/支)。 復興館推薦3月1日新品登場DIOR迪奧雪晶靈極透亮光采精華30ml/50ml(售價4,500元/6,000元)、迪奧雪晶靈輕透UV隔離霜30ml(售價2,500元)、迪奧雪晶靈潤色隔離亮妍霜30ml(售價2,500元)，各限30瓶。

統一時代百貨全館指定櫃位滿3000元送300元

統一時代百貨台北店今年春季改裝近30個櫃位，包含服飾配件、家用家電、餐飲及保養香氛等品牌，3月1日起陸續開幕亮相。「春美妝」檔期即日起至2月29日推出全館指定櫃位滿3,000元送300元，使用icash2.0或icash Pay支付滿6,000元再享8% OPENPOINT點數回饋，合計回饋高達18%。

同時，攜手館內12家國際知名彩妝保養品牌，3月6日前推出春季「時代美妝學院」，邀請品牌專業講師舉辦春季護膚彩妝課程，從肌膚檢測、護膚保養、精油舒壓到開運彩妝教學都有。統一時代百貨美人塾今年春季更首度推出「春季流行講座課程」，3月6日前於統一時代百貨APP線上扣20點即可報名，課程內容包含春季流行關鍵字、流行色彩及穿搭技巧等。

夢時代全館指定櫃、3C、輕食享滿千送百