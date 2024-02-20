快訊

iPhone、安卓手機進水怎麼辦？蘋果官網認證1招「乾燥撇步」做了恐毀機

開議首日搶麥爆口角！黃捷喊有練以色列防身術 徐巧芯狠酸笑死：落跑也算嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美妝新品上市 百貨春季化妝品節優惠登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
春季美妝上市，百貨春季化妝品檔期登場。圖／SOGO提供
春季美妝上市，百貨春季化妝品檔期登場。圖／SOGO提供

隨著春季美妝上市，百貨春季化妝品檔期登場，此時購買各大品牌新品還能再享優惠。

SOGO台北店Beauty Club會員點數3倍送

SOGO台北店於2月22日至3月10日推出「2024春季化妝品節」，集結各大品牌眾多首賣新品及祭出超值滿額好康。另外SOGO美妝俱樂部Beauty Club會員持續招募中，指定化妝品、香氛單筆滿2,000元即可免費入會享專屬禮遇，包括春季化妝品節活動期間2月22日至3月5日於指定品牌化妝品、保養品、香水、香氛，單筆消費2,000元享點數3倍送、SOGO APP扣200點兌換「100元美麗電子購物金」及期間限定會員獨享消費禮等會員好康。

2月22日至3月10日活動期間，於復興館、敦化館B1化妝品區，單櫃消費滿5,000元送各館化妝品區電子抵用券200元、復興館單櫃消費滿12,000元送500元。忠孝館憑快樂購卡於1樓化妝品區單櫃滿5,000元送KINYO多合一電動刷具清潔機、消費滿10,000元送1樓電子抵用券400元。（滿額贈皆有限量）

今年2024春夏美妝趨勢，為清晰透明的極簡妝容，打造自然美妝感。融合養膚成分的底妝，為肌膚提供全天候保濕護理，讓妝容更持久。話題新品忠孝館推薦2月22日限量首賣GIORGIO ARMANI奢華絲絨雲霧唇萃(售價1,550元/支)。 復興館推薦3月1日新品登場DIOR迪奧雪晶靈極透亮光采精華30ml/50ml(售價4,500元/6,000元)、迪奧雪晶靈輕透UV隔離霜30ml(售價2,500元)、迪奧雪晶靈潤色隔離亮妍霜30ml(售價2,500元)，各限30瓶。

統一時代百貨全館指定櫃位滿3000元送300元

統一時代百貨台北店今年春季改裝近30個櫃位，包含服飾配件、家用家電、餐飲及保養香氛等品牌，3月1日起陸續開幕亮相。「春美妝」檔期即日起至2月29日推出全館指定櫃位滿3,000元送300元，使用icash2.0或icash Pay支付滿6,000元再享8% OPENPOINT點數回饋，合計回饋高達18%。

同時，攜手館內12家國際知名彩妝保養品牌，3月6日前推出春季「時代美妝學院」，邀請品牌專業講師舉辦春季護膚彩妝課程，從肌膚檢測、護膚保養、精油舒壓到開運彩妝教學都有。統一時代百貨美人塾今年春季更首度推出「春季流行講座課程」，3月6日前於統一時代百貨APP線上扣20點即可報名，課程內容包含春季流行關鍵字、流行色彩及穿搭技巧等。

夢時代全館指定櫃、3C、輕食享滿千送百

夢時代自2月22日起至3月13日推出春美妝檔期，2月29日前全館指定櫃消費滿3,000元送300元電子特別券；年後換新機，2月22日至2月29日時尚3C指定店櫃單筆消費滿5,000元送300元電子特別券。另外，2月22日至2月29日輕食指定店櫃消費滿5,000元送300元電子特別券；若使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃當日消費單一支付滿6,000元送300元電子抵用券(數量有限送完為止)。持華南夢時代聯名卡綁定於icash Pay至指定店櫃消費，累計支付滿6,000元還可享5% OPENPOINT點數限額回饋(每用戶回饋上限500點)，最高回饋達20%。

忠孝館3月1日限量上市，DIOR迪奧超完美氣墊外殼售價1,250元、迪奧超完美亮妍氣墊粉蕊售價1,800元。圖／SOGO提供
忠孝館3月1日限量上市，DIOR迪奧超完美氣墊外殼售價1,250元、迪奧超完美亮妍氣墊粉蕊售價1,800元。圖／SOGO提供
忠孝館2月28日限量首賣，NARS激情過後粉誘12色眼彩盤售價2,400元、激情過後水光唇膏售價1,100元、激情過後腮紅露 售價1,150元。圖／SOGO提供
忠孝館2月28日限量首賣，NARS激情過後粉誘12色眼彩盤售價2,400元、激情過後水光唇膏售價1,100元、激情過後腮紅露 售價1,150元。圖／SOGO提供
復興館3月1日新品登場，CLARINS SOS妝前修修乳7ml(共5色) 每支售價1,200元。圖／SOGO提供
復興館3月1日新品登場，CLARINS SOS妝前修修乳7ml(共5色) 每支售價1,200元。圖／SOGO提供
復興館3月1日新品登場，CHANTECAILLE 2024香緹卡春季限量優雅海龜系列，優雅海龜眼彩盤每款售價2,900元、花妍香頌唇膏優雅海龜限定版每款售價1,950元，各限20個。圖／SOGO提供
復興館3月1日新品登場，CHANTECAILLE 2024香緹卡春季限量優雅海龜系列，優雅海龜眼彩盤每款售價2,900元、花妍香頌唇膏優雅海龜限定版每款售價1,950元，各限20個。圖／SOGO提供
統一時代百貨台北店3月1日PrettyAim新櫃開幕， 3/1-3/10新品8折起、部分6.5折。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店3月1日PrettyAim新櫃開幕， 3/1-3/10新品8折起、部分6.5折。圖／統一時代提供
3月1日起JO MALONE LONDON推出全新英倫古董市集系列香水。圖／夢時代提供
3月1日起JO MALONE LONDON推出全新英倫古董市集系列香水。圖／夢時代提供

化妝品 統一時代百貨 美妝

延伸閱讀

保養品成分難追溯 能否永續成疑

竹市站前大型夾娃娃機店將收攤 粉絲敲碗盼轉戰站前SOGO

國內外採購美粧 食藥署：無防腐劑化粧品看這關鍵

連18年第一！「頭香哥」除夕夜排15小時　搶買SOGO福袋

相關新聞

送Pizza小籠包、拉麵！樂天皇朝、樂蝦拉麵插旗新莊

新加坡樂天餐飲集團旗下的「樂天皇朝」與「樂蝦拉麵」，預計將於2月21日正式進駐新莊宏匯廣場。為慶祝新店開幕，樂蝦拉麵除了...

DEVAULX推全新Léonce包款 將情感與珍貴回憶代代相承

每一個設計背後都有其理念，比利時王室愛用品牌DELVAUX推出全新包款Léonce系列，靈感源自於一個比利時家庭關於愛與...

深邃眼影、玫瑰奶茶唇色絕美！暮光女完美妝容驚豔柏林

絕美妝容，總能襯托出一位女人的自信與多變樣貌，香奈兒品牌大使克莉絲汀·史都華（Kristen STEWART），日前出席...

美妝新品上市 百貨春季化妝品節優惠登場

隨著春季美妝上市，百貨春季化妝品檔期登場，此時購買各大品牌新品還能再享優惠。

跨世代超模豪華陣容演繹！春夏時尚混搭空間與時間

隨著2024春夏系列服飾全面上市，各大品牌也釋出最能表現本季設計理念的廣告形象。凡賽斯（Versace）透過Loli B...

打開「小蠻牛」球王的LV訂製行李箱！內容物太威了

精品龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以手工製作行李箱起家，如今更擅長位頂級客戶量身訂製。不過，到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。