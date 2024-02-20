日本四國三大祭典「YOSAKOI夜來祭」大葉高島屋看得到

日本四國三大祭典之一的「YOSAKOI夜來祭」傳統舞蹈表演，2月25日將在天母大葉高島屋百貨華麗登場，不用出國就可感受到日本高知最具代表性祭典的熱情與活力。

2月25日大葉高島屋戶外廣場舉行

大葉高島屋表示，歷年YOSAKOI祭表演都會吸引民眾攜家帶眷前來觀賞，即便是在非假日期間依然人潮滿滿。今年表演將於2月25日在大葉高島屋戶外廣場舉行，下午3點與5點各一場，每場約30分鐘，同時登場的還有地下一樓中央水族廣場的日本九州物產展快閃市集，邀請民眾一同感受日本祭典的熱鬧氛圍。

連續兩年贏得高知縣「夜來祭大賞」的冠軍隊伍-TRUCK YOSAKOI，這次從150名舞者中精選39位舞團代表，重現冠軍曲目「御喜樂憧憧」。結合了「Yoisa！Hoisa！」特色吆喝聲與清脆鳴子響板聲的輕快樂曲，搭配具有慶典特色的華麗舞台裝並跳著強力整齊的祭典舞步。

TRUCK YOSAKOI團長川村浩平表示，為了宣傳高知縣年度重點觀光夏日慶典活動「夜來祭」，除應邀參加台灣燈會踩街表演外，另一行程就是在天母大葉高島屋。「御喜樂憧憧」曲目是藉由表演服上，代表仰慕意涵的「蓮花」和代表嫉妒意涵的鬼面「般若」的大幅印花設計，透過強烈節奏與舞蹈擺動，產生視覺與聽覺上的反差衝擊，象徵世間萬物的變化，無論身處何種境遇，都要保持樂觀的心情，對未來充滿期待。

華麗的YOSAKOI夜來祭

夜來祭起源於1954年高知縣，為消弭戰後經濟蕭條，為百姓健康祈福與活化地區繁榮而發起的活動，與德島縣的阿波舞、愛媛縣的新居濱太鼓祭，合稱為四國的三大祭典。每年8月9日至12日集合日本各縣慶典舞蹈團體舉行競賽表演，最大特色就是參加隊伍不論服裝、音樂及舞蹈動作皆可盡情發揮創意，載歌載舞的歡樂表演，極具超強渲染力。

夜來祭的參賽舞蹈必須符合兩項要素，一是手拿著鳴子（Naruko）響板跳舞，另一是樂曲中加入當地民謠「夜來小調」的樂句片段。鳴子響板原為吊掛在農田間用來趕走鳥類的工具，後來因在高知夜來祭中配合舞蹈使用，如今已成為不可或缺的象徵性道具；高知縣民謠之一的夜來小調，則是早期離鄉背井的高知縣民，於懷念故鄉時會哼起的歌曲。