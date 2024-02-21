快訊

夏克立被控家暴！加拿大鄰居證實目賭黃嘉千「流落街頭」 遭死亡威脅

海巡原稱「陸船蛇行不慎翻覆」 金門地檢署查出真相：發生碰撞

Neuralink晶片植入人腦可做什麼事？馬斯克超嗨：患者已可用意念操作滑鼠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TOYOTA熱血應援！讀賣巨人球賽門票送給你

聯合新聞網／ 聯合數位文創
TOYOTA熱血應援！抽讀賣巨人球賽門票。 圖／聯合數位文創提供
TOYOTA熱血應援！抽讀賣巨人球賽門票。 圖／聯合數位文創提供

TOYOTA獨家冠名贊助讀賣巨人台灣賽，自2024/2/16(六)至2024/2/22 (四)於官方粉絲團TOYOTA Taiwan舉辦寵粉抽票活動，歡迎民眾前往活動貼文完成指定步驟抽球賽門票！

由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」即將於3月開打，其中3月2日對戰中信兄弟僅剩零星座位，3日對戰樂天桃猿持續熱銷中，比賽門票一票難求。TOYOTA為了回饋品牌粉絲的支持特別舉辦抽票活動，邀請粉絲一起觀賽。

民眾只要追蹤按讚 TOYOTA Taiwan FB或IG粉絲專頁，並公開分享 活動貼文，並於貼文留言處標註一位朋友、告訴小編想看哪一場比賽，即可享抽獎資格。獎項為球賽$1,380票區門票，FB兩場各抽出五組(一組兩張)、IG兩場各抽出四組(一組兩張)。活動至2024/2/22(四)截止，並於2024/2/23(五)公告得獎名單。詳細活動辦法請見TOYOTA Taiwan FBTOYOTATW IG

此外，TOYOTA在智慧購APP上也同步舉辦會員登入抽票活動，民眾只要下載TOYOTA智慧購APP ，開啟APP後登入和泰集團會員並填寫問卷即可符合抽獎資格。獎項亦為球賽$1,380票區門票，兩場次各一組。活動至2024/2/25(日)截止，並於2024/2/26(一)公告得獎名單。以上活動，詳細辦法請見TOYOTA官網或官方粉絲專頁。

由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」於udn售票網熱銷中，憑中信和泰聯名卡購買$2,080(含)以上票區享95折購票優惠，每場限購4張，一卡限購一筆（第二筆或退票重新購買將無法適用此優惠）。活動消息請鎖定官網 官方粉絲專頁

TOYOTA 文創 粉絲

延伸閱讀

Toyota Crown Crossover竟出現敞篷版 而且想買還買不到！

Toyota Hilux三度小改款澳洲登場 增添全新節能動力！

日職讀賣巨人將來台 北市商業處招募店家推合作活動

Toyota對美國工廠再投資13億美金 擴大電動車生產線

相關新聞

TOYOTA熱血應援！讀賣巨人球賽門票送給你

TOYOTA獨家冠名贊助讀賣巨人台灣賽，自2024/2/16(六)至2024/2/22 (四)於官方粉絲團TOYOTA Taiwan舉辦寵粉抽票活動，歡迎民眾前往活動貼文完成指定步驟抽球賽門票！

情迷北非16日遊 摩洛哥賞沙漠銀河

摩洛哥是許多人的夢幻旅程，由旅遊達人唐宏安獨家領團，深入一般旅客不會去的祕境，到撒哈拉體驗豪華露營，欣賞絕美沙漠銀河，史...

走訪東非11天8夜旅程 賞自然奇觀

世界十大奇景之一「東非動物大遷徙」，是愛好生態的旅人此生必訪，跟著旅遊作家沈正柔的腳步，走訪兩大野生動物國家公園、三個世...

壽司郎又要開新店！彰化員林大道、內湖大潤發接力登場

「壽司郎」又要開新店囉！甫於去年底林口開設第39間分店的壽司郎，預計將再拓展「內湖大潤發店」，成為內湖第一間門市。此外，...

北榮大師講堂 張德明穿越時空闡述健康照護邁入AI時代

台灣為高齡社會，健康照護更顯重要。台北榮總大師講堂今邀請三總、北榮前院長張德明，針對「健康照護的過去、現在、未來」進行演...

「LINE發票管家」功能擴增！新增個人化消費分析 變身記帳分析小管家

根據財政部最新數據，截至2023年8月，使用電子發票營業人已超過50萬家，消費者申請使用手機條碼已超過1,400萬個，隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。