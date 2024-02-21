TOYOTA熱血應援！讀賣巨人球賽門票送給你

TOYOTA獨家冠名贊助讀賣巨人台灣賽，自2024/2/16(六)至2024/2/22 (四)於官方粉絲團TOYOTA Taiwan舉辦寵粉抽票活動，歡迎民眾前往活動貼文完成指定步驟抽球賽門票！

由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」即將於3月開打，其中3月2日對戰中信兄弟僅剩零星座位，3日對戰樂天桃猿持續熱銷中，比賽門票一票難求。TOYOTA為了回饋品牌粉絲的支持特別舉辦抽票活動，邀請粉絲一起觀賽。

民眾只要追蹤按讚 TOYOTA Taiwan FB或IG粉絲專頁，並公開分享 活動貼文 ，並於貼文留言處標註一位朋友、告訴小編想看哪一場比賽，即可享抽獎資格。獎項為球賽$1,380票區門票，FB兩場各抽出五組(一組兩張)、IG兩場各抽出四組(一組兩張)。活動至2024/2/22(四)截止，並於2024/2/23(五)公告得獎名單。詳細活動辦法請見 TOYOTA Taiwan FB 或 TOYOTATW IG 。

此外，TOYOTA在智慧購APP上也同步舉辦會員登入抽票活動，民眾只要下載 TOYOTA智慧購APP ，開啟APP後登入和泰集團會員並填寫問卷即可符合抽獎資格。獎項亦為球賽$1,380票區門票，兩場次各一組。活動至2024/2/25(日)截止，並於2024/2/26(一)公告得獎名單。以上活動，詳細辦法請見TOYOTA官網或官方粉絲專頁。