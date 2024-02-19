壽司郎「炙燒特選星鰻」限時特價30元！海膽拌麵也回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎台北中華路店自即日起化身「壽司郎x Gawr Gura 主題店」。圖／壽司郎提供
壽司郎台北中華路店自即日起化身「壽司郎x Gawr Gura 主題店」。圖／壽司郎提供

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，自2月21日起，限時19天推出「感心回饋祭」，提供炙燒明太子生鮭魚、長鰭鮪魚赤身等多種品項，還有「濃厚海膽拌麵」重新回歸。另外針對「炙燒特選星鰻」，原價40元，限時享優惠價30元。

壽司郎所推出的「感心回饋祭」，活動自2月21日起至3月10日為止，共計推出炙燒明太子生鮭魚、長鰭鮪魚赤身、赤貝、蔥滿鮪魚海苔包、生魩仔魚軍艦、炙燒厚切培根、蒜香酥炸狹鱈等品項，均為40元。另外還有海鱺、生拌赤蝦鮮蝦，每份40元。同時「濃厚海膽拌麵」也重新回歸市場，將智利海膽製成的醬汁搭配麵條，帶來濃郁海味，每份140元。除此之外，活動期間「炙燒特選星鰻」原價40元，限時優惠30元。

不僅是餐點，壽司郎也與虛擬偶像事務所hololive production攜手，自即日起至3月24日期間，聯名推出「Gawr Gura」週邊商品與主題店活動，凡消費滿額，就可加價購買壓克力立牌、冷水瓶、閃卡、貼紙等不同週邊。同時壽司郎台北中華路店也被打造成「壽司郎×Gawr Gura西門町主題限定店」，適合粉絲朝聖打卡。

壽司郎限時推出「感心回饋祭」，不僅有限定商品，還有「炙燒特選星鰻30元」優惠。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「感心回饋祭」，不僅有限定商品，還有「炙燒特選星鰻30元」優惠。圖／壽司郎提供
活動期間消費滿額，就可加購「Gawr Gura」週邊商品。圖／壽司郎提供
活動期間消費滿額，就可加購「Gawr Gura」週邊商品。圖／壽司郎提供
壽司郎台北中華路店自即日起化身「壽司郎x Gawr Gura 主題店」。圖／壽司郎提供
壽司郎台北中華路店自即日起化身「壽司郎x Gawr Gura 主題店」。圖／壽司郎提供

壽司郎 海膽 鮭魚

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