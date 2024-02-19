快訊

曾為台塑老臣！聯合再生董事劉康信辭世 「旗袍教母」妻獲王永慶盛讚

老婆早知情？晚安小雞事發後急稱「未與我聯繫」 柬總理1句間接拆穿謊言

健身狂vs.咖哩控 全家推5款健身菜單 7-ELEVEN再聯名「CoCo壱番屋」起司咖哩系列

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家2月21日起端出最「FIT」健身菜單，由鮮食品牌「健康志向」領軍，集結夯番薯、牧場直送4.0系列飲品，助攻全民運動潮。圖／全家便利商店提供
全家2月21日起端出最「FIT」健身菜單，由鮮食品牌「健康志向」領軍，集結夯番薯、牧場直送4.0系列飲品，助攻全民運動潮。圖／全家便利商店提供

年後收心，大魚大肉後的身材也要跟著收緊，全家便利商店自2月21日起端出最「FIT」健身菜單，由鮮食品牌「健康志向」領軍，集結夯番薯、牧場直送4.0系列飲品，助攻全民運動潮。線上線下共推出5款新品，電商平台「全家行動購」及會員APP「全+1商城」首度開賣「健康志向就是嫩雞」2款冷凍雞胸肉，實體店舖則推出豆豆纖蔬多穀盒、地瓜雞胸沙拉及日式胡麻雞絲飯糰3款鮮食新品，以蛋白質補充、精緻澱粉減量2大訴求，從早到晚、運動前後，全面助攻消費者年後甩油。

全家牧場直送4.0系列同步推出濃、純、香兼具的「無加糖濃醇優酪乳」，其選用在地優質單一乳源，無加糖少負擔、添加CRL1505機能益生菌，更符合Clean Label雙潔淨標章，搭購指定鮮食還可享餐餐超值配59元餐促優惠，是運動後搭配「健康志向」的完美選擇。同時響應2月22日「世界地瓜日」，全家夯番薯自2月21日至4月2日連續6週，推出第2件2折超值優惠，加購牧場直送4.0鮮乳優格、義美高纖堅果杏仁全豆奶或全脂鮮乳等指定飲品再折5元。

7-ELEVEN則是再度瞄準大人小孩都愛，經典不敗的咖哩，再度攜手日本最大咖哩專賣店「CoCo壱番屋」聯名合作，自2月21日起以CoCo壱番屋店內的超人氣菜單「起司咖哩系列」為研發主軸，全新開發咖哩雞排烏龍燴麵、炸雞排起司咖哩焗飯、炸雞起司咖哩飯糰及道地日式咖哩起司麵包，層次豐富、口感香醇濃郁，藉由多元的商品組合，滿足咖哩愛好者的需求。

歡慶2月22日世界地瓜日， 全家夯番薯第2件2折，加購指定飲品再折5元。圖／全家便利商店提供
歡慶2月22日世界地瓜日， 全家夯番薯第2件2折，加購指定飲品再折5元。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN攜手「CoCo壱番屋」聯名，再推出4款鮮食新品限時登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手「CoCo壱番屋」聯名，再推出4款鮮食新品限時登場。圖／7-ELEVEN提供

牧場 起司 運動

延伸閱讀

台中最好吃咖哩「別嗆大叔」月底熄燈！網友：把我逼哭了

嘔心！食客罵茶記買外賣中伏 「咖喱膠飯」嚇呆網友：看起來像是保險套

阿金從小在牧場長大！被一堆綿羊當同類爆舔毫不在意 萬人笑翻：披著羊皮的狗

值得二訪！台南早午餐「猛男咖啡2.0」安平店，日系風格打卡牆要拍，推薦「咖哩、打拋豬」好吃不膩

相關新聞

獨／開業7年！台中網美甜點店「發酵」3月底熄燈

螞蟻人們要把握最後機會了！台中人氣甜點店「發酵」近日宣佈，因店面的租約到期，因此將於3月31日停止營業，結束7年多的營業...

迎元宵 全聯鹹甜湯圓推優惠 大潤發手工元宵每日現做別錯過

迎接即將到來的元宵節，全聯推出多款鹹甜湯圓優惠，2月25日前「Kenji健司x辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬8入」每盒64元，抹...

健身狂vs.咖哩控 全家推5款健身菜單 7-ELEVEN再聯名「CoCo壱番屋」起司咖哩系列

年後收心，大魚大肉後的身材也要跟著收緊，全家便利商店自2月21日起端出最「FIT」健身菜單，由鮮食品牌「健康志向」領軍，...

7-ELEVEN開學採買 11大文具品牌買3送1 OPENPOINT還可抵學雜費

迎接大學開學季，7-ELEVEN整合線上線下平台，針對「外宿採買」及「開學食飲」兩大需求，推出包含11大文具品牌指定品項...

台韓女星搶先示範 FENDI新包撞色配搭春夏短裙

FENDI新春夏24女裝系列才剛上市，包括FENDI形象大使宋慧喬、宋雨琦，女星陳庭妮、吳卓源、唐藝昕等向來走在時尚尖端...

2月22日「貓之日」穿戴貓咪配件享THE哆啦A夢展購票優惠

睽違11年，哆啦A夢展終於回來了！ 2023年適逢哆啦A夢作者藤子·F·不二雄誕生90周年紀念，《THE 哆啦A夢展台灣2023》12/16起在中正紀念堂盛大展出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。