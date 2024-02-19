健身狂vs.咖哩控 全家推5款健身菜單 7-ELEVEN再聯名「CoCo壱番屋」起司咖哩系列

年後收心，大魚大肉後的身材也要跟著收緊，全家便利商店自2月21日起端出最「FIT」健身菜單，由鮮食品牌「健康志向」領軍，集結夯番薯、牧場直送4.0系列飲品，助攻全民運動潮。線上線下共推出5款新品，電商平台「全家行動購」及會員APP「全+1商城」首度開賣「健康志向就是嫩雞」2款冷凍雞胸肉，實體店舖則推出豆豆纖蔬多穀盒、地瓜雞胸沙拉及日式胡麻雞絲飯糰3款鮮食新品，以蛋白質補充、精緻澱粉減量2大訴求，從早到晚、運動前後，全面助攻消費者年後甩油。

全家牧場直送4.0系列同步推出濃、純、香兼具的「無加糖濃醇優酪乳」，其選用在地優質單一乳源，無加糖少負擔、添加CRL1505機能益生菌，更符合Clean Label雙潔淨標章，搭購指定鮮食還可享餐餐超值配59元餐促優惠，是運動後搭配「健康志向」的完美選擇。同時響應2月22日「世界地瓜日」，全家夯番薯自2月21日至4月2日連續6週，推出第2件2折超值優惠，加購牧場直送4.0鮮乳優格、義美高纖堅果杏仁全豆奶或全脂鮮乳等指定飲品再折5元。