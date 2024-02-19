台韓女星搶先示範 FENDI新包撞色配搭春夏短裙

FENDI新春夏24女裝系列才剛上市，包括FENDI形象大使宋慧喬、宋雨琦，女星陳庭妮、吳卓源、唐藝昕等向來走在時尚尖端的女星，就已經迫不及待搶先穿上，搭配最搶手的FENDI Peekaboo、Baguette、Origami和First等包款，以輕盈又鮮活的色彩，透過本季自由又輕鬆的著裝方式，展現不同都會女性魅力時尚。

品牌女裝創意總監Kim Jones在最新的2024春夏女裝系列中，探索品牌發源地羅馬這座城市的城市基調，透過服裝和配飾的舒適和低調奢華，讓穿著者能夠自在做自己。系列設計承襲品牌特有的二元性，兼具實用性和俏皮玩心的男裝剪裁，選用最優質上乘的馬海羔羊毛、絲綢和針織品，更顯飄逸柔美。