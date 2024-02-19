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台韓女星搶先示範 FENDI新包撞色配搭春夏短裙

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
宋雨琦與陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
宋雨琦與陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供

FENDI新春夏24女裝系列才剛上市，包括FENDI形象大使宋慧喬、宋雨琦，女星陳庭妮、吳卓源、唐藝昕等向來走在時尚尖端的女星，就已經迫不及待搶先穿上，搭配最搶手的FENDI Peekaboo、Baguette、Origami和First等包款，以輕盈又鮮活的色彩，透過本季自由又輕鬆的著裝方式，展現不同都會女性魅力時尚。

品牌女裝創意總監Kim Jones在最新的2024春夏女裝系列中，探索品牌發源地羅馬這座城市的城市基調，透過服裝和配飾的舒適和低調奢華，讓穿著者能夠自在做自己。系列設計承襲品牌特有的二元性，兼具實用性和俏皮玩心的男裝剪裁，選用最優質上乘的馬海羔羊毛、絲綢和針織品，更顯飄逸柔美。

針織衫搭配在剪裁得體的長褲，原本用於晚禮服的水洗絲綢則出現在日常服裝上有著烏干紗襯底的柔軟翻羊毛條則製作成毛巾面料質感的夏季裙裝，搭配工作襯衫… 本季服裝將實用性和舒適性，結合女裝的柔美與裝飾細節。源自FENDI包款的經典Selleria 車縫線更貫穿所有單品，甚至出現在最新FENDI Flio珠寶作品中。完全抽象的 FENDI 色塊則讓人想起Karl Lagerfeld為FENDI設計的1999春夏女裝系列，為系列注入恰到好處的Y2K情懷。

宋雨琦演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
唐藝昕演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
唐藝昕演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
唐藝昕演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
唐藝昕演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供
陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列。圖／FENDI提供

FENDI 品牌 服裝

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