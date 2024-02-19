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2月22日「貓之日」穿戴貓咪配件享THE哆啦A夢展購票優惠

聯合新聞網／ 聯合數位文創
2/19(一)起至2/22(四)只要穿戴貓咪配件(衣服、帽子、耳環、裝飾物…等等)至現場票亭購買 THE哆啦A夢展台北2023 展覽門票，即享第2人半價優惠！ 圖／聯合數位文創提供
2/19(一)起至2/22(四)只要穿戴貓咪配件(衣服、帽子、耳環、裝飾物…等等)至現場票亭購買 THE哆啦A夢展台北2023 展覽門票，即享第2人半價優惠！ 圖／聯合數位文創提供

睽違11年，哆啦A夢展終於回來了！ 2023年適逢哆啦A夢作者藤子·F·不二雄誕生90周年紀念，「THE哆啦A夢展台北2023」12/16起在中正紀念堂盛大展出。

「THE哆啦A夢展台北2023」邀請了村上隆、奈良美智、綣川實花等28組日本藝術家合作，以「我心中的哆啦A夢」為主題，打造世上獨一無二的哆啦A夢。許多作品完全跳脫傳統藝術創作，除了使用大量複合媒材打造，呈現的方式更是以影像投射、立體裝置、光和影的變化…等，都讓人耳目一新，非常值得進場重新感受哆啦A夢和藝術家激起的童年回憶。

2/22(四)是日本的貓之日，身為貓型機器人的代表哆啦A夢為跟大家一起慶祝，2/19(一)起至2/22(四)只要穿戴貓咪配件(衣服、帽子、耳環、裝飾物…等等)至現場票亭購買 THE哆啦A夢展台北2023 展覽門票，即享第2人半價優惠！(原價兩人900元)，限時優惠價兩人675元！

「THE哆啦A夢展台北2023」於 2023 年 12 月 16 日至2024年 4 月 7 日在中正紀念堂1展廳（台北市中正區中山南路21號） 展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)

哆啦A夢 日本 藝術家

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