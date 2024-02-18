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Grand Seiko以漸層粉、暗紅打造限量新表 經典又唯美設計誘藏家埋單

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Grand Seiko再一次的以製作工坊所在地的自然景色為靈感，打造特別款限量腕表。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko再一次的以製作工坊所在地的自然景色為靈感，打造特別款限量腕表。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko再一次的以製作工坊所在地的自然景色為靈感，打造特別款限量腕表。為紀念Spring Drive系列9R機芯問世20周年，Grand Seiko以Seiko Spring Drive手表工坊所在地的長野縣穗高岳景觀為靈感，分別運用漸層粉與暗紅來設計，讓腕表呈現夏、冬兩季變化，吸引著藏家們的關注。

結合機械與電子製表技術而成的Spring Drive機芯，能達到傳統機械鐘表無法企及的精準度，亦是SEIKO集團的獨家之作。而Spring Drive系列9R機芯在20年前推出時，就具備了具備自動上鍊功能和72小時動力儲存受到歡迎。今年因應周年而推出的紀念款腕表，則實現每日誤差正負1秒的精準度，外型則延續初代搭載9R機芯表款，漸層粉的面盤靈感源自冬日長野縣穗高岳的朝陽美景，並結合2005年初登場的「snowflake」設計而成。同時表殼和表鍊以白鈦製成，重量減輕約30%，比不鏽鋼更抗刮，增加配戴舒適度和耐用度。

Grand Seiko 9R機芯20周年紀念表款，面盤靈感源自冬日長野縣穗高岳的朝陽美景。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko 9R機芯20周年紀念表款，面盤靈感源自冬日長野縣穗高岳的朝陽美景。圖／Grand Seiko提供

不僅如此，Grand Seiko還受到夏季照亮穗高岳陡峭地形的日出啟發，藉由暗紅色表盤呼應靈感，並搭配黑色陶瓷表圈設計出Sport Collection GMT腕表。一如其他Grand Seiko兩地時區腕表的操作，可以在手表運作時向前或向後獨立調整當地時針，確保跨越不同時區旅行時依然精準。 值得一提的是兩款腕表，皆有Spring Drive系列經典滑動秒針，藉以呈現時間自然流逝之美。

Grand Seiko 9R機芯20周年紀念GMT表款，受到夏季照亮穗高岳陡峭地形的日出啟發，藉由暗紅色表盤呼應靈感。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko 9R機芯20周年紀念GMT表款，受到夏季照亮穗高岳陡峭地形的日出啟發，藉由暗紅色表盤呼應靈感。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko 9R機芯20周年紀念SBGE305腕表，兩地時區功能，精鋼表殼與表鍊搭配陶瓷表圈，全球限量1,300只，約19萬5,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko 9R機芯20周年紀念SBGE305腕表，兩地時區功能，精鋼表殼與表鍊搭配陶瓷表圈，全球限量1,300只，約19萬5,000元。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko 9R機芯20周年紀念SBGA497腕表，白鈦表殼與表鍊，全球限量1,500只，約19萬5,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko 9R機芯20周年紀念SBGA497腕表，白鈦表殼與表鍊，全球限量1,500只，約19萬5,000元。圖／Grand Seiko提供

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