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幫你把錢變大！好丘貝果期間限定「滿250送500」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
好丘Good Cho's即日起至2月29日，推出期間限定「貝果月」滿額贈優惠。圖／好丘Good Cho's提供
好丘Good Cho's即日起至2月29日，推出期間限定「貝果月」滿額贈優惠。圖／好丘Good Cho's提供

為歡慶國際貝果節，被網友喻為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho's，即日起至2月29日推出期間限定「貝果月」滿額贈優惠。活動期間只要在好丘實體門市單筆消費滿250元，即可獲得價值高達500元的優惠券一份；單筆消費金額達到500元，即可獲得兩份優惠券；以此類推，幫你把錢變大。優惠券全台限量6,000份，數量有限，送完為止。

在未來幾個月當中，不論是線上購物或是門市消費，只要持優惠券消費，可享貝果、司康「買4送1」及「單筆消費滿300元即享8折」、「線上滿額現折」等多種不同超值活動，再度幫你把錢變大。

除了豐富的優惠活動以外，最具創意的好丘團隊，也與世界一流現代舞團雲門舞集跨界合作，將雲門舞集藝術總監鄭宗龍所創作，融合音樂、舞蹈和視覺藝術，將空靈而躁動的舞姿融合在無盡的舞台上的《毛月亮》打造出前所未有，以舞為名的「毛月亮貝果」。

「毛月亮貝果」外觀似月暈、散發起司鹹香，一口咬下，辣感立刻來襲，緊接著咀嚼間散發出多層次的鹹香、麻感及麥甜味。剝皮辣椒與紅椒粉的加入更為風味添彩，使得每一口都散發出醇厚而深刻的辣味，讓每一口都對五感造成極大的刺激，彷彿置身於《毛月亮》的舞台之上。這不僅是一顆貝果，更是藝術與美食極致交會的結晶。

以舞為名的「毛月亮貝果」，與世界一流現代舞團雲門舞集跨界合作。圖／好丘Good Cho's提供
以舞為名的「毛月亮貝果」，與世界一流現代舞團雲門舞集跨界合作。圖／好丘Good Cho's提供

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