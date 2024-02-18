JISOO優雅現身巴黎 卡地亞Trinity三環經典歡慶百年

不論古今中外，「3」始終是一個別具意義的數字。1924年，卡地亞（CARTIER）以白K金、黃K金、和玫瑰金交織出Trinity三環戒指，百年來成為全球最暢銷的戒指。歡慶經典問世百年，2024年伊始，卡地亞在巴黎、倫敦和紐約接連舉辦三場盛大活動，並於巴黎瑪黑區舉辦實體快閃展覽，以品牌別具歷史意義的三地呼應數字「3」的三環魔法。品牌大使JISOO、王嘉爾、奧斯卡影帝雷米馬利克等均出會於巴黎小皇宮舉辦的晚宴派對，星光熠熠。

Trinity系列的誕生，在珠寶史上象徵全新藝術風格的開展，打破了以往以雕琢珍貴寶石為主的傳統珠寶理念。簡潔線條、和諧比例和精確造型的三環彼此獨立又互相羈絆，環外側圓潤、內側光滑，可⾃如活動、交錯層疊、相互組合。Trinity以其令人嚮往的魅力，百年來風靡全球藝文人士與時尚先驅，包括摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）、法國鬼才藝術家法國詩人尚高克多（Jean Cocteau）、亞蘭德倫（Alain Delon）、羅美雪妮黛（Romy Schneider）等，皆透過Trinity展現獨到的個人魅力。