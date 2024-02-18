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JISOO優雅現身巴黎 卡地亞Trinity三環經典歡慶百年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
葛麗絲凱莉配戴Trinity戒指。圖／卡地亞提供
葛麗絲凱莉配戴Trinity戒指。圖／卡地亞提供

不論古今中外，「3」始終是一個別具意義的數字。1924年，卡地亞（CARTIER）以白K金、黃K金、和玫瑰金交織出Trinity三環戒指，百年來成為全球最暢銷的戒指。歡慶經典問世百年，2024年伊始，卡地亞在巴黎、倫敦和紐約接連舉辦三場盛大活動，並於巴黎瑪黑區舉辦實體快閃展覽，以品牌別具歷史意義的三地呼應數字「3」的三環魔法。品牌大使JISOO、王嘉爾、奧斯卡影帝雷米馬利克等均出會於巴黎小皇宮舉辦的晚宴派對，星光熠熠。

Trinity系列的誕生，在珠寶史上象徵全新藝術風格的開展，打破了以往以雕琢珍貴寶石為主的傳統珠寶理念。簡潔線條、和諧比例和精確造型的三環彼此獨立又互相羈絆，環外側圓潤、內側光滑，可⾃如活動、交錯層疊、相互組合。Trinity以其令人嚮往的魅力，百年來風靡全球藝文人士與時尚先驅，包括摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）、法國鬼才藝術家法國詩人尚高克多（Jean Cocteau）、亞蘭德倫（Alain Delon）、羅美雪妮黛（Romy Schneider）等，皆透過Trinity展現獨到的個人魅力。

2024年歡慶一世紀之際，Trinity更帶著嶄新意念再次誕生，包括多款簡約純粹且大膽的新設計，並重新推出其2000年代炙手可熱的超大型款手環及經典戒指。率先登場的枕形款系列珠寶，包括金質或鋪鑲鑽石的經典款和大型款戒指、手環及墜飾，環圈可在彼此之間自由活動，與圓形款式同樣靈動自然，突顯百年來恆久不變的現代美感。

TRINITY三環項鍊枕形款，11萬元。圖／卡地亞提供
TRINITY三環項鍊枕形款，11萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，全新推出枕形款設計。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，全新推出枕形款設計。圖／卡地亞提供
品牌大使JISOO出席Trinity一百周年巴黎小皇宮晚宴派對。圖／卡地亞提供
品牌大使JISOO出席Trinity一百周年巴黎小皇宮晚宴派對。圖／卡地亞提供
1967年Trinity手環圈增加至七枚。圖／卡地亞提供
1967年Trinity手環圈增加至七枚。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，全新推出枕形款設計。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，全新推出枕形款設計。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，全新推出枕形款設計。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，全新推出枕形款設計。圖／卡地亞提供
韓國女星盧允瑞出席Trinity一百周年巴黎小皇宮晚宴派對。圖／卡地亞提供
韓國女星盧允瑞出席Trinity一百周年巴黎小皇宮晚宴派對。圖／卡地亞提供
TRINITY三環戒指枕形款，69,500元。圖／卡地亞提供
TRINITY三環戒指枕形款，69,500元。圖／卡地亞提供
TRINITY三環戒指枕形款大型款，12萬3,000元。圖／卡地亞提供
TRINITY三環戒指枕形款大型款，12萬3,000元。圖／卡地亞提供
TRINITY三環手環枕形款，60萬5,000元。圖／卡地亞提供
TRINITY三環手環枕形款，60萬5,000元。圖／卡地亞提供
1973年卡地亞推出Must de Cartier系列和一系列價格更親和的珍貴配件作品。圖／卡地亞提供
1973年卡地亞推出Must de Cartier系列和一系列價格更親和的珍貴配件作品。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，於巴黎小皇宮盛大舉辦晚宴派對。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，於巴黎小皇宮盛大舉辦晚宴派對。圖／卡地亞提供
1924年推出的首款三環戒由路易卡地亞所作，以玫瑰金、黃K金和白K金三環交織而成。圖／卡地亞提供
1924年推出的首款三環戒由路易卡地亞所作，以玫瑰金、黃K金和白K金三環交織而成。圖／卡地亞提供
品牌大使王嘉爾出席Trinity一百周年巴黎小皇宮晚宴派對。圖／卡地亞提供
品牌大使王嘉爾出席Trinity一百周年巴黎小皇宮晚宴派對。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，於巴黎小皇宮盛大舉辦晚宴派對。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，於巴黎小皇宮盛大舉辦晚宴派對。圖／卡地亞提供
1930年法國詩人尚高克多將兩枚Trinity戒指疊戴於小指上。圖／卡地亞提供
1930年法國詩人尚高克多將兩枚Trinity戒指疊戴於小指上。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，全新推出枕形款設計。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，全新推出枕形款設計。圖／卡地亞提供
品牌大使雷米馬利克出席Trinity一百周年巴黎小皇宮晚宴派對。圖／卡地亞提供
品牌大使雷米馬利克出席Trinity一百周年巴黎小皇宮晚宴派對。圖／卡地亞提供
卡地亞歡慶經典TRINITY系列誕生一百週年，於巴黎小皇宮盛大舉辦晚宴派對。圖／卡地亞提供
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巴黎 戒指 珠寶

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