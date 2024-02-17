模二代凱亞蓋柏現身絕景雪國 貴氣金表優雅放「閃」

雖然春天已然來臨，但雪地的魅力，卻有不隨四時更迭的迷人。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）原就是奧林匹克運動會的官方計時，日前更在國際雪車和俯式冰橇聯合會（IBSF）世界盃賽事期間邀請多位歐美明星出席，共同感受令人怦然心動的雪地魅力，更有OMEGA與競速雪車共享的活力與熱情。

參與活動的明星包含了品牌大使、超模辛蒂克勞馥之女的模特兒凱亞蓋柏（Kaia Gerber）、英國歌手潔絲葛琳（Jess Glynne）與美國饒舌樂手奧斯汀桑托斯（Arcángel）......等人。明星名人們紛紛與紅色車身、印有白色奧運標示與OMEGA字樣的雪車（也稱「有舵雪橇」）合影，其中Kaia Gerber便表示，這是她首次與OMEGA一同前往聖莫里茲（St. Moritz），「我喜歡真正感受到團隊中的競爭與冒險精神。奧林匹克有舵雪橇滑雪道提供驚險刺激的極速體驗，我也很高興能借機與歐米茄大家族共享美好時光。」

無獨有偶，近日另有知名滑雪瑞士好手Marco Odermatt與浪琴（Longines）一同推出了CONQUEST系列Marco Odermatt聯名限量表，表款的整體設計反應了滑雪的雙重特質：優雅、同時洋溢著動感，透明底蓋則有著水晶雪球印花、並可欣賞L898.5自動上鍊機芯的打磨修飾工藝。CONQUEST系列Marco Odermatt聯名限量計時碼表將配有一條NATO表帶與一條藍色科技皮帶、全球限量2,042只，訂價13萬6,100元。

同為瑞士鐘表品牌的雷達（RADO）則有一只銀白色視覺的Captain Cook庫克船長系列100米自動鑽表，表款雖然並無與滑雪賽事、名人聯名，但銀白色的復古面盤與白色表圈、銀色精鋼鏈帶，像反射著雪地裡的璀璨陽光、也帶來了冬日的冷冽，Calibre 763自動上鍊機芯並具備抗磁的鈦合金游絲，另附尼龍、皮革合計三款表帶，訂價90,200元。