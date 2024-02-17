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王品六大鍋「2.29折」開搶！2月29日壽星專屬、200就開鍋

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
到青花驕用餐，雙人青花宴打2.29折，等於一人不到兩百元超划算。圖/王品提供
到青花驕用餐，雙人青花宴打2.29折，等於一人不到兩百元超划算。圖/王品提供

根據內政部戶政司統計，全台超過1萬6千人在2/29出生，今年剛好是四年一次的閏年，王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」聯手在2/29推出229壽星開鍋優惠，壽星生日當天到門店消費，出示身分證件，就能享指定套餐2.29折，最低兩百多元就能開鍋。

此活動自即日起到2/29開放報名，採電話預約制，每店限量10組、共500個名額。六大火鍋品牌分別提供頂級雙人海陸瀑布聚、雙人青花宴、頂級和牛套餐兩份等豐富套餐，邀請四年一慶的229壽星一同揪友歡聚。

以頂級鍋物「旬嚐」為例，點精選午間套餐，折扣後兩百多元就能享用，還有專人涮煮服務。精品麻辣鍋「青花驕」原價1,638元的雙人青花宴現打2.29折，不到兩百元就開鍋。

「嚮辣」、「和牛涮」則大方祭狂涮肉魂嚮、頂級和牛套餐兩份。「聚日式鍋物」端出頂級雙人海陸瀑布聚套餐，另提供多達30種副食及蔬菜的自助吧吃到飽。想換口味嘗鮮，可以預約台式潮鍋「尬鍋」，任選兩種口味炒雞火鍋，還有副食和甜點多樣選擇。  

到「旬嚐」點精選午間套餐，折扣後只要兩百多元就能享用，還有專人涮煮，享有滿滿尊榮感。圖/王品提供
到「旬嚐」點精選午間套餐，折扣後只要兩百多元就能享用，還有專人涮煮，享有滿滿尊榮感。圖/王品提供

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