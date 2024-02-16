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「台北市CP值最高吃到飽餐廳」宣布熄燈！ 立德Cafe83走入歷史

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
被稱為「台北市CP值最高的吃到飽餐廳」立德Cafe83，也將走入歷史。圖/摘自官方粉絲頁
被稱為「台北市CP值最高的吃到飽餐廳」立德Cafe83，也將走入歷史。圖/摘自官方粉絲頁

被稱為「台北市CP值最高的吃到飽餐廳」立德Cafe83宣布將於2月29日熄燈，業者表示，為了配合國父紀念館進行「整體大樓結構補強工程」的施工作業，因此將畫下休止符，為感謝20多年來民眾的支持與愛護，即起舉辦多場感恩音樂會與大家同樂。

位於國父紀念館B1的「立德Cafe83自助百匯餐廳」，是許多想要吃自助餐又不想花大錢的民眾的好選擇，五百多元可以吃到現切牛排、鮮蝦、生魚片、燻鮭魚、羊排、魚、甜點等，餐點有一定的水準，服務也親切。

立德Cafe83餐廳剛剛在臉書貼出結束營業公告，主要是因配合國立國父紀念館進行「整體大樓結構補強工程」之施工作業，餐廳將於今年2月底畫下休止符。網友留言，「超震驚」、「太突然」。

立德熄燈前有多場感恩音樂會。圖/摘自官方粉絲頁
立德熄燈前有多場感恩音樂會。圖/摘自官方粉絲頁

吃到飽 紀念館 餐廳

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