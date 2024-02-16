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年年有「魚」！台設計師品牌 打造潮流小物趣味隨「型」
農曆年的傳統餐桌上，「年年有餘」是一句吉祥話、也是一種用餐時的趣味與慣習：留有餘裕、進而帶來新年的富足。新年開春之際，且不妨以此為聯想、嘗試有「魚」為概念的隨身小物，造型、趣味、開運，三種願望一次滿足。
台灣設計師品牌「織本主義」WEAVISM最膾炙人口的設計，莫過於以充滿在地趣味與生活感的「虱目魚頭」系列，既有具象的修長魚類視覺、也帶出台灣從南到北耳熟能詳的小吃。全系列最入門的單品像是「整條」的Milkfish虱目魚鑰匙吊飾、或整「頭」的Milkfish虱目魚頭鑰匙吊飾，都可懸掛在鑰匙圈上、增加隨身的趣味與造型感。
另外Milkfish虱目魚包包中型款和Milkfish虱目魚頭包則可接上肩背帶，變成隨身收納的小包，放入卡片、手機、零錢，輕快走跳；全系列另有虱目魚刺繡帽、Fish Browne大學長T恤、Fishquemus 迷你魚頭包、Milkfish虱目魚方罐頭斜背包 橘色款等單品......不只要年年有餘、也要隨身有魚（餘），開心、童趣，一整年自然順利、開運。
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