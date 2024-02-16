年年有「魚」！台設計師品牌 打造潮流小物趣味隨「型」

農曆年的傳統餐桌上，「年年有餘」是一句吉祥話、也是一種用餐時的趣味與慣習：留有餘裕、進而帶來新年的富足。新年開春之際，且不妨以此為聯想、嘗試有「魚」為概念的隨身小物，造型、趣味、開運，三種願望一次滿足。

台灣設計師品牌「織本主義」WEAVISM最膾炙人口的設計，莫過於以充滿在地趣味與生活感的「虱目魚頭」系列，既有具象的修長魚類視覺、也帶出台灣從南到北耳熟能詳的小吃。全系列最入門的單品像是「整條」的Milkfish虱目魚鑰匙吊飾、或整「頭」的Milkfish虱目魚頭鑰匙吊飾，都可懸掛在鑰匙圈上、增加隨身的趣味與造型感。