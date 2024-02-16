VIP專屬!攜手亞洲50大最佳甜點主廚　肌膚之鑰限定饗宴

年假剛過，頂級奢華保養品牌馬上為母親節檔期做準備，特別是為VIP打造出奢華的饗宴，頂級品牌肌膚之鑰從2月下旬，陸續推出2024春季VIP飯店護膚饗宴，以奢華的「創生．極致」系列六品為核心，打造「創生．極致淨潤塑妍療程」，讓VIP們能夠體驗奢華系列，並邀來亞洲50大最佳甜點主廚Angela Lai賴思瑩，以「創生．極致」的系列六品為靈感，打造出六道甜點，滿足VIP的身心靈。

由賴思瑩操刀的六款點心，包括花辦晶凍玉米脆、金箔棉花葡萄柚塔、蝴蝶夫人甘納許、覆盆玫瑰露珠奶酪、極致烏魚薄枕頭、粉紫果霜馬卡龍，都僅為VIP獨家打造，有著多元的口感，包括脆、軟、綿、柔，以及鹹甜等口味，滿足五感需求。

而特別的「創生．極致淨潤塑妍療程」中，涵蓋洗顏及淨白露舒展、日夜乳保養節律、至頂級乳霜及眼霜，有3大療程，包括以日本職人手技，以雙效引流按摩，升級擴大護膚範圍延伸至臉部、頸部及前胸肌膚脈絡舒暢，並搭配每台造價30萬的本原裝訂製美膚儀，讓淨化能量深入肌底、促使肌膚脈絡下的雙循環暢通，還能深入毛孔進行深層清潔，再搭配控溫按摩盤，幫助促進循環。