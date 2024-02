可愛又實用！7-ELEVEN推「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購、集點」

超萌趣的打鬧冤家「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠」,頻頻以可愛逗趣形象或變身造型周邊吸引粉絲目光,搶攻開學開工商機,7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購/集點」活動,由湯姆貓、傑利鼠、傑利的姪子灰色嬰兒鼠泰菲領軍,以2024全新限定圖素推出「開學辦公」、「居家擺設」、「3C配件」、「玩具公仔」4大系列,共約50款限量周邊商品,快閃購入手價最低169元起,粉絲快衝一波!

7-ELEVEN與可愛歡喜冤家-湯姆貓與傑利鼠陸續合作,推出超卡哇伊的周邊商品及耶誕禮物福袋等,皆廣受粉絲好評且快速搶購一空,今年開春首檔即以新全店活動推出限定變形系列商品,除了湯姆貓、傑利鼠、泰菲三位經典角色化身可愛的絨毛造型筆、絨毛造型筆袋、絨毛造型手拿包外,同時還有上班、開學必備的太陽能計算機、無線充電滑鼠墊、立體造型公仔筆電包,另外還有便利出遊的犀牛盾限定圖素透明手機殼、固定MAX手機支架、AirPods Pro2保護殼、隨時補水的Blender Bottle隨行杯,更有居家造型擺設及收納的造型收納椅凳、萬用翻蓋收納鐵盒,全系列商品實用又可愛,限時限量開賣,門市快閃購自2月21日下午3點起至2月25日,集點活動2月26日下午3點起開跑。

觀察近年來公仔玩具持續發燒,7-ELEVEN「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購」特別開發限量公仔造型迴力車、野獸國50公分大存錢筒、經典俏皮公仔限定原色款組合,還有以華納兄弟經典人物的角色為設計的公仔組合,如哈利波特、蝙蝠俠、超人等,讓粉絲就近7-ELEVEN買到這些可愛酷東西,2月21日下午3點起至4月30日活動期間玩具公仔系列商品無須集點,可直接就近到7-ELEVEN門市快閃加價購,數量有限售完為止。