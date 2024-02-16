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可愛又實用！7-ELEVEN推「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購、集點」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，以2024湯姆貓與傑利鼠全新限定圖素推出「開學辦公」、「居家擺設」、「3C配件」、「玩具公仔」4大系列，共約50款限量商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，以2024湯姆貓與傑利鼠全新限定圖素推出「開學辦公」、「居家擺設」、「3C配件」、「玩具公仔」4大系列，共約50款限量商品。圖／7-ELEVEN提供

超萌趣的打鬧冤家「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠」，頻頻以可愛逗趣形象或變身造型周邊吸引粉絲目光，搶攻開學開工商機，7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，由湯姆貓、傑利鼠、傑利的姪子灰色嬰兒鼠泰菲領軍，以2024全新限定圖素推出「開學辦公」、「居家擺設」、「3C配件」、「玩具公仔」4大系列，共約50款限量周邊商品，快閃購入手價最低169元起，粉絲快衝一波！

7-ELEVEN與可愛歡喜冤家－湯姆貓與傑利鼠陸續合作，推出超卡哇伊的周邊商品及耶誕禮物福袋等，皆廣受粉絲好評且快速搶購一空，今年開春首檔即以新全店活動推出限定變形系列商品，除了湯姆貓、傑利鼠、泰菲三位經典角色化身可愛的絨毛造型筆、絨毛造型筆袋、絨毛造型手拿包外，同時還有上班、開學必備的太陽能計算機、無線充電滑鼠墊、立體造型公仔筆電包，另外還有便利出遊的犀牛盾限定圖素透明手機殼、固定MAX手機支架、AirPods Pro2保護殼、隨時補水的Blender Bottle隨行杯，更有居家造型擺設及收納的造型收納椅凳、萬用翻蓋收納鐵盒，全系列商品實用又可愛，限時限量開賣，門市快閃購自2月21日下午3點起至2月25日，集點活動2月26日下午3點起開跑。

觀察近年來公仔玩具持續發燒，7-ELEVEN「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購」特別開發限量公仔造型迴力車、野獸國50公分大存錢筒、經典俏皮公仔限定原色款組合，還有以華納兄弟經典人物的角色為設計的公仔組合，如哈利波特、蝙蝠俠、超人等，讓粉絲就近7-ELEVEN買到這些可愛酷東西，2月21日下午3點起至4月30日活動期間玩具公仔系列商品無須集點，可直接就近到7-ELEVEN門市快閃加價購，數量有限售完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

搶攻開學開工萌商機，7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
搶攻開學開工萌商機，7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量絨毛造型筆袋」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+199元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+199元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量絨毛造型筆袋」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+199元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+199元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量萬用翻蓋收納鐵盒」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+599元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+599元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量萬用翻蓋收納鐵盒」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+599元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+599元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量野獸國50公分大存錢筒」灰藍色限定版本，手、腳、手腕及頭部關節可動，快閃購2月21日下午3點起至4月30日消費不限金額+2,499元換購，數量有限、售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量野獸國50公分大存錢筒」灰藍色限定版本，手、腳、手腕及頭部關節可動，快閃購2月21日下午3點起至4月30日消費不限金額+2,499元換購，數量有限、售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量絨毛造型手拿包」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+199元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+199元可換購1款或集滿230點可免費兌換1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量絨毛造型手拿包」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+199元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+199元可換購1款或集滿230點可免費兌換1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量太陽能計算機」共3款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+299元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+299元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量太陽能計算機」共3款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+299元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+299元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量存錢筒拼圖」一組2入、每款60片，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+549元換購；2月26日下午3點起集滿6點+549元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量存錢筒拼圖」一組2入、每款60片，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+549元換購；2月26日下午3點起集滿6點+549元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，湯姆貓、傑利鼠、泰菲三位經典角色化身可愛的造型收納椅凳、絨毛造型手拿包等限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，湯姆貓、傑利鼠、泰菲三位經典角色化身可愛的造型收納椅凳、絨毛造型手拿包等限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量公仔造型迴力車」共6款，快閃購2月21日下午3點起至4月30日消費不限金額+99元可換購1款（款式隨機）；「限量迴力車全6款收藏組」快閃購活動期間消費不限金額+599元換購一組。以上皆數量有限、售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量公仔造型迴力車」共6款，快閃購2月21日下午3點起至4月30日消費不限金額+99元可換購1款（款式隨機）；「限量迴力車全6款收藏組」快閃購活動期間消費不限金額+599元換購一組。以上皆數量有限、售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量絨毛造型筆」共4款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+169元可換購1款（款式隨機）；2月26日下午3點起集滿6點+169元可換購1款或集滿190點可免費兌換1款（皆為款式隨機）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量絨毛造型筆」共4款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+169元可換購1款（款式隨機）；2月26日下午3點起集滿6點+169元可換購1款或集滿190點可免費兌換1款（皆為款式隨機）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量20吋絨毛娃娃」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+399元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+399元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量20吋絨毛娃娃」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+399元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+399元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量造型收納椅凳」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+899元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+899元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量造型收納椅凳」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+899元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+899元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量Blender Bottle不鏽鋼保溫保冰隨行杯」共2款（圖左、右），快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+699元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+699元可換購1款。「限量Blender Bottle Tritan環保隨行杯－冰淇淋款」（圖中）快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+499元換購；2月26日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量Blender Bottle不鏽鋼保溫保冰隨行杯」共2款（圖左、右），快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+699元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+699元可換購1款。「限量Blender Bottle Tritan環保隨行杯－冰淇淋款」（圖中）快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+499元換購；2月26日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量無線充電滑鼠墊」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+599元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+599元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月21日下午3點起推出「TOM and JERRY湯姆貓與傑利鼠超萌快閃購／集點」活動，「限量無線充電滑鼠墊」共2款，快閃購2月21日下午3點起至2月25日消費不限金額+599元可換購1款；2月26日下午3點起集滿6點+599元可換購1款。圖／7-ELEVEN提供

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