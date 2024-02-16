台北國際書展 信誼打造4米高「五味太郎の遊樂園」

台北國際書展即將展開，在2023年獲得「最佳展位設計獎銅獎」的信誼基金會，在2024年以知名童書大師五味太郎的作品為主題，打造出4公尺高的遊戲城堡，以「五味太郎の遊樂園」為主題，創造出具有話題性的展攤。

五味太郎是日本國際知名度最高的圖畫書作家，作品超過450部，全球有30多個國家出版，其中「小金魚逃走了」在日本銷售超過330萬冊，而五味太郎在台灣，也是翻譯作品量第一，共有80多本。

上回五味太郎於2012年來台，相隔12年，信誼基金會再度邀請五味太郎來台，並以大師的作品，打造出10組大型探索遊具，即日起在「信誼小太陽親子館」推出「五味太郎的動腦派對」遊戲區，國際書展並設計出精華的「五味太郎の遊樂園」。

在「五味太郎の遊樂園」中，將有5種免費互動遊戲，可以跟各種經典角色，如小金魚、小雞、小鳥、鱷魚怕怕、兔子先生、高帽子人偶等打卡拍照，而在尋找小金魚過程中，還可以體驗哪個熱氣球是一樣的、比比看誰的高帽子矮、找找看哪一塊拼圖多出來、用電子紙大玩視覺遊戲等。

五味太郎在台灣還有3場公開活動，包括2月23日下午國際書展主題廣場「五味太郎眼中的世界」、2月24日上午國際書展兒童沙龍活動區，信誼故事老師帶領「跟著五味太郎的奇想一起遨遊」、2月24日下午誠品生活新店4樓光合廣場「五味太郎：不受拘束 的作家日常」。

信誼基金會同步宣布，自2024年起書籍將全面採用FSC認證紙張，每一件得到FSC小樹標籤認證的製品，也代表著同時肩負守護森林資源的一份承諾，以及為永續發展所作的努力，新年度印製12本書籍都採用此認證紙張印刷，書展期間同步上市。