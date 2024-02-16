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台北國際書展 信誼打造4米高「五味太郎の遊樂園」

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
2012年五味太郎應邀國際書展曾在論壇中語與信誼張杏如董事長對談。圖／信誼基金會提供
2012年五味太郎應邀國際書展曾在論壇中語與信誼張杏如董事長對談。圖／信誼基金會提供

台北國際書展即將展開，在2023年獲得「最佳展位設計獎銅獎」的信誼基金會，在2024年以知名童書大師五味太郎的作品為主題，打造出4公尺高的遊戲城堡，以「五味太郎の遊樂園」為主題，創造出具有話題性的展攤。

五味太郎是日本國際知名度最高的圖畫書作家，作品超過450部，全球有30多個國家出版，其中「小金魚逃走了」在日本銷售超過330萬冊，而五味太郎在台灣，也是翻譯作品量第一，共有80多本。

上回五味太郎於2012年來台，相隔12年，信誼基金會再度邀請五味太郎來台，並以大師的作品，打造出10組大型探索遊具，即日起在「信誼小太陽親子館」推出「五味太郎的動腦派對」遊戲區，國際書展並設計出精華的「五味太郎の遊樂園」。

在「五味太郎の遊樂園」中，將有5種免費互動遊戲，可以跟各種經典角色，如小金魚、小雞、小鳥、鱷魚怕怕、兔子先生、高帽子人偶等打卡拍照，而在尋找小金魚過程中，還可以體驗哪個熱氣球是一樣的、比比看誰的高帽子矮、找找看哪一塊拼圖多出來、用電子紙大玩視覺遊戲等。

五味太郎在台灣還有3場公開活動，包括2月23日下午國際書展主題廣場「五味太郎眼中的世界」、2月24日上午國際書展兒童沙龍活動區，信誼故事老師帶領「跟著五味太郎的奇想一起遨遊」、2月24日下午誠品生活新店4樓光合廣場「五味太郎：不受拘束 的作家日常」。

信誼基金會同步宣布，自2024年起書籍將全面採用FSC認證紙張，每一件得到FSC小樹標籤認證的製品，也代表著同時肩負守護森林資源的一份承諾，以及為永續發展所作的努力，新年度印製12本書籍都採用此認證紙張印刷，書展期間同步上市。

國際書展期間，線上、現場推出多項優惠，包括單書79折、3書75折、5書7折、多款主題套書68折優惠，購買五味太郎「創意的遊戲書」套書，還加贈信誼小太陽親子館親子套票一張。國際書展現場加碼，展區內拍照標註上傳IG或FB便可以獲得「荷蘭」風情小卡2張，消費滿999元送「荷蘭海報」或「農夫月曆－2024桌曆」1本、滿2,000元送五味太郎全球限量款紙袋乙個、滿5000元再送「KOM不銹鋼兒童隔熱碗」乙組。信誼展位於世貿一館童書區A618攤位。

信誼親子館大型五味太郎繪本延伸由具將出現在台北書展邀請親子一起來玩。圖／信誼基金會提供
信誼親子館大型五味太郎繪本延伸由具將出現在台北書展邀請親子一起來玩。圖／信誼基金會提供
2024國際台北書展信誼為讀者打造近4米高的五味太郎遊樂園。圖／信誼基金會提供
2024國際台北書展信誼為讀者打造近4米高的五味太郎遊樂園。圖／信誼基金會提供
2024國際台北書展五味太郎三場公開活動。圖／信誼基金會提供
2024國際台北書展五味太郎三場公開活動。圖／信誼基金會提供

親子 遊樂園

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