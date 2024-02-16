獨／通膨壓力大 黑松宣布3月沙士漲價25%

通膨壓力大，飲料大廠黑松宣布部分產品將漲價。包括黑松沙士、FIN等品項都將調漲，漲幅在1成以上之間，其中以330ml的黑松沙士漲幅25%最高。但黑松表示，此次漲價的品項，均是10~20年未曾調價的，3月1日起調漲。

黑松董事長張斌堂去年底時表示，2023年的原物料與2022年相比，光是糖價就漲了14%，價格比估的預算多出1100多萬元，而美元上揚，又有紅海航運危機，今年糖價預估還會漲2成。

2022年5月，黑松寶特瓶裝600ml的黑松沙士、加鹽沙士、黑松汽水，價格由29元調漲至35元，漲幅逾2成。張斌堂表示，碳酸飲料前年已漲過，因此會進行其他品項的價格檢討，以含糖或是含乳的商品為優先漲價對象。

黑松則表示，因原料、包裝、運輸和人事等成本上漲，造成各項產品成本及營運費用不斷增加，黑松公司將於3月1日起，針對部分10至20年未曾調價之品項，陸續進行價格調整。

黑松表示，此次調整品項為寶特瓶裝975ml黑松FIN，自35元調整為39元，寶特瓶580ml黑松FIN系列，自25元調整為29元，寶特瓶500ml黑松C&C系列自29元調整為35元，罐裝330ml黑松沙士系列、黑松C&C系列，自20元調整為25元黑松也表示，其中FIN上市超過20年、C&C上市超過10年均未曾調價。