展現高雄在地工業特色！無印良品「高雄的人」特展登場
對於許多人來說，高雄現在變得很不一樣，近期除了有黃色小鴨重現之外，一直陸續都有國際級演唱會在高雄登場，包括BLACKPINK、紅髮艾德等，讓更多人到高雄去玩。MUJI無印良品也在大立開設旗艦店，近期推出第二檔展覽「高雄的人」，即日起至4月4日，在大立旗艦店登場，讓大家看到不一樣的高雄。
無印良品特別重視與在地的連結，而高雄過往的發展中，重工業是重要的一環，其中高雄在地的五金工業更是重中之重，為了讓大家重新認識高雄的產業狀況，「高雄的人」特展，邀請曾在高雄駁二特區「高雄鋼雕藝術節」展出的作品，並由荷蘭設計師與高雄在地五金工業，重策展展出。
透過展覽，讓大家可以重新認識高雄的五金工業，而荷蘭設計師巧妙融合藝術設計，將金屬的冰冷感，以臉譜方式重新設計展出，還能看出臉部喜怒哀樂的不同角度，將冰冷與情緒表情的溫暖形成對比，更讓大家看到高雄這座工業城市的多元面貌，更呼應高雄的熱情。
在展場中，還有許多金屬工藝器具及材料，更體現出高雄在地職人的獨特性，用另一種角度來重新認識高雄吧。
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