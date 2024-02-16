快訊

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

晚安小雞判刑 柬埔寨法院曝2人還擬拍性侵和摘器官影片

才被瘋傳耍大牌！ 最帥索隆不來了…無預警宣布「台灣活動取消」

展現高雄在地工業特色！無印良品「高雄的人」特展登場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品大立旗艦店舉辦「高雄的人」特展，展出在地的五金工業。圖／無印良品提供
無印良品大立旗艦店舉辦「高雄的人」特展，展出在地的五金工業。圖／無印良品提供

對於許多人來說，高雄現在變得很不一樣，近期除了有黃色小鴨重現之外，一直陸續都有國際級演唱會在高雄登場，包括BLACKPINK、紅髮艾德等，讓更多人到高雄去玩。MUJI無印良品也在大立開設旗艦店，近期推出第二檔展覽「高雄的人」，即日起至4月4日，在大立旗艦店登場，讓大家看到不一樣的高雄。

無印良品特別重視與在地的連結，而高雄過往的發展中，重工業是重要的一環，其中高雄在地的五金工業更是重中之重，為了讓大家重新認識高雄的產業狀況，「高雄的人」特展，邀請曾在高雄駁二特區「高雄鋼雕藝術節」展出的作品，並由荷蘭設計師與高雄在地五金工業，重策展展出。

透過展覽，讓大家可以重新認識高雄的五金工業，而荷蘭設計師巧妙融合藝術設計，將金屬的冰冷感，以臉譜方式重新設計展出，還能看出臉部喜怒哀樂的不同角度，將冰冷與情緒表情的溫暖形成對比，更讓大家看到高雄這座工業城市的多元面貌，更呼應高雄的熱情。

在展場中，還有許多金屬工藝器具及材料，更體現出高雄在地職人的獨特性，用另一種角度來重新認識高雄吧。

無印良品大立旗艦店舉辦「高雄的人」特展，展出在地的五金工業。圖／無印良品提供
無印良品大立旗艦店舉辦「高雄的人」特展，展出在地的五金工業。圖／無印良品提供
無印良品大立旗艦店舉辦「高雄的人」特展，展出在地的五金工業。圖／無印良品提供
無印良品大立旗艦店舉辦「高雄的人」特展，展出在地的五金工業。圖／無印良品提供
無印良品大立旗艦店舉辦「高雄的人」特展，將冷冰冰的五金，打造出人的情緒臉譜。圖／無印良品提供
無印良品大立旗艦店舉辦「高雄的人」特展，將冷冰冰的五金，打造出人的情緒臉譜。圖／無印良品提供
無印良品大立旗艦店舉辦「高雄的人」特展，展出在地的五金工業。圖／無印良品提供
無印良品大立旗艦店舉辦「高雄的人」特展，展出在地的五金工業。圖／無印良品提供

無印良品 荷蘭 設計師

延伸閱讀

高雄單親二寶媽「救助專戶」遭凍結 原因找到了

不到1個月撞2次 高雄小港區行人庇護島設置引發討論

黃色小鴨有離開的一天 謝國樑：基隆要建自己的摩天輪

影／高雄男開貨車去保養卻撞涵洞 車櫃全毀還得繳罰鍰

相關新聞

台中最好吃咖哩「別嗆大叔」月底熄燈！網友：把我逼哭了

許多網友稱「台中最好吃的咖哩」—別嗆大叔，決定於2/29熄燈。業者在臉書感性留言，「浪漫無法釋懷，明天我要離開。我跟Da...

獨／通膨壓力大 黑松宣布3月沙士漲價25%

通膨壓力大，飲料大廠黑松宣布部分產品將漲價。包括黑松沙士、FIN等品項都將調漲，漲幅在1成以上之間，其中以330ml的黑...

展現高雄在地工業特色！無印良品「高雄的人」特展登場

對於許多人來說，高雄現在變得很不一樣，近期除了有黃色小鴨重現之外，一直陸續都有國際級演唱會在高雄登場，包括BLACKPI...

IU、潔西卡崔絲坦都搶戴 GUCCI ANCORA女裝全面上世

隨著新年的展開，GUCCI不僅發表了GUCCI ANCORA形象廣告，同時全系列ANCORA女裝也全面上世。於此同時，全...

迷因天王Drake也愛這牌！玫瑰金青龍珠寶 霸氣現身

隨著農曆新年的來到，東方的「甲辰」龍年正式開展。高級珠寶鐘表品牌Jacob & Co在近日推出全新「神秘陀飛輪雙龍」Th...

2月29日壽星專屬！四年一次吃夠本 王品六大鍋享2.29折

根據內政部戶政司統計，全台超過1.6萬人在2月29日出生，這些壽星們每年不是在2月28日提前一天慶祝，就是只能過農曆生日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。