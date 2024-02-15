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家樂福開學季輕薄筆電2萬有找 家電滿額贈千元折價券
開學用品準備好了沒？家樂福推出開學季購物金大方送優惠，即日起至2月20日單筆購買家電商品，滿3,000元贈1,000元折價券，開學必備3C筆電系列最低下殺6.9折，開學添購新服飾，單筆購買運動鞋/運動服飾商品滿3,000元贈200元折價券，上百種文具與生活用品買1送1優惠，讓全家人都買得開心。
首推入門筆電特賣2萬有找，Acer指定款全尺寸筆記型電腦，原價25,900元，特價17,900元，獨家下殺6.9折；ASUS筆記型電腦原廠2年加首年完美保固，優惠價14,900元，搭配家樂福玉山聯名卡還可享24期0利率。另外還有三星曲面護眼電競螢幕，優惠價5,990元，享原廠3年保固。
換季、宿舍寢具更新，3M新一代防蟎水洗枕標準型下殺6折，原價1,499元，特價888元；3M雙人暖冬被新2代發熱纖維下殺4.9折，原價10,990元，特價5,322元，全台限量200件。
3M新一代防蟎水洗枕標準型下殺6折，原價1,499元，特價888元；3M雙人暖冬被新2代發熱纖維下殺4.9折，原價10,990元，特價5,322元（全台限量200件）。單筆購買3M文具滿149元，送Post-it可再貼便條紙1包；即日起買3M文具任1件到Scotch FB粉絲團填寫發票憑證有機會抽3M 58度博視燈LD6000亮透白。
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