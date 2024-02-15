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The Body Shop驚傳倒閉 台灣公司緊急聲明

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
台灣The Body Shop美體小舖發出聲明。圖／摘自臉書粉絲團
台灣The Body Shop美體小舖發出聲明。圖／摘自臉書粉絲團

知名保養品牌The Body Shop美體小舖，驚傳英國已經進入破產管理程序，擁有近200家店岌岌可危。而台灣引進The Body Shop美體小舖的美雅國際企業股份有限公司緊急聲明，表示台灣不受影響。

The Body Shop美體小舖在英國傳出破產，讓台灣消費者也緊張，怕台灣的The Body Shop美體小舖也同步結束。

引進The Body Shop美體小舖的美雅國際，緊急發出聲明表示「該英國分公司與台灣總公司完全不相隸屬，營運亦無關聯」。

聲明中強調，新聞所指是英國分公司策略面調整，與台灣總公司完全無關，臺灣總公司業務正常穩定經營，不受到英國分公司任何波及和影響。

強調台灣的The Body Shop美體小舖，將持續經營不受影響。

The Body Shop美體小舖英國驚傳破產，但台灣不受影響。圖／摘自The Body Shop美體小舖臉書粉絲團
The Body Shop美體小舖英國驚傳破產，但台灣不受影響。圖／摘自The Body Shop美體小舖臉書粉絲團

消費者 破產 英國

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