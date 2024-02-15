鯊鯊「Gawr Gura」聯名壽司郎！立牌、水瓶通通帶回家
粉絲們準備好了嗎？壽司郎與知名虛擬偶像事務所hololive production攜手，自2月19日至3月24日期間，聯名推出「Gawr Gura」週邊商品與主題店活動，包括有壓克力立牌、冷水瓶等一系列產品，讓粉絲們可以滿載而歸。
Gawr Gura為全球最多訂閱數的VTuber，在全世界擁有廣大的人氣。2月19日起，凡於全台壽司郎店內消費滿500元，即可以580元加價換購「壽司郎×Gawr Gura聯名款壓克力立牌」1個、消費滿1,000元可加價換購2個，以此類推，全台限量20,000個。
3月6日起，凡於全台壽司郎店內消費滿500元，即可以580元加價換購「壽司郎×Gawr Gura聯名款冷水瓶」1個、消費滿1,000元可加價換購2個，以此類推，全台限量12,000個。另外在2月26日起，凡於店內消費滿800元，並於官方粉專按讚，則可獲得「壽司郎×Gawr Gura聯名款閃卡」1張，限量30,000張。3月18日起，店內單筆消費滿800元，則可獲得「壽司郎×Gawr Gura聯名款貼紙」1張，限量30,000張。
針對喜愛Gawr Gura的粉絲，重星戰略、Be come true、一卡通也合作推出「hololive production Gawr Gura壽司小被被造型一卡通」，共計有包括鮭魚、鮪魚、蝦蝦、玉子燒等4種造型，單款售價1,280元，成套四款售價3,960元，自2月19日上午11:00起於Be come true正式開賣。
除了一系列的活動之外，2月19日起，壽司郎台北中華路店也將打造成「壽司郎×Gawr Gura西門町主題限定店」，預計將會在店內設立打卡背版與許多Gawr Gura的元素，螢幕與點菜平板系統也可見到Gawr Gura的身影，適合粉絲朝聖。同時店內也將展示hololive production Gawr Gura壽司小被被造型一卡通。
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