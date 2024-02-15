2024秋冬紐約時裝周／林柏宏赴紐約看秀兼追星木村光希 Coach皮外套下「真空」露性感

去年合作耶誕節活動後，林柏宏再度受到Coach邀請現身紐約時裝周，與品牌大使木村光希（Koki）、韓星李泳知、泰星Blue等人，一同欣賞創意總監Stuart Vevers所帶來的2024秋冬系列服裝與配件。

Coach挑選了菸草大亨故居，也是紐約大學藝術學院所在地來發表2024秋冬系列，再度展現創意總監Stuart Vevers以新觀點對經典傳統的重新詮釋。不同於上一季天馬行空風格，這一次Stuart Vevers以生活在曼哈頓的人們為靈感，運用升級再造面料和經典紐約特色設計，打造適合日常穿著系列，服膺上城的奢華格調且結合反主流文化態度，成為美國東岸造型典範。作為台灣代表的林柏宏現身欣賞Coach的2024秋冬大秀時，挑選了具有仿舊處理的棕色皮質西裝剪裁外套且無內搭，加上黑色長褲與蝴蝶結手提包，同時展現帥氣與性感。

林柏宏（左）與中國女星徐璐（中）、泰星Blue（右）一同欣賞Coach的2024秋冬大秀。圖／Coach提供

這一場男、女裝共同呈現的大秀，不難發現包括了巨大蝴蝶結、長版風衣以及粗針織洋裝和晚宴式西裝貫穿整個系列，同時還混搭校園風連帽上衣與學院風西裝外套。而且多數單品都經過精緻做舊處理，既能凸顯個性與故事，還能反映出品牌的美學精神。像是靈感源自工裝、以仿舊材質所重新詮釋的針織衫夾克，經典風衣與招牌皮革Shearling夾克，以及利用塔夫綢小禮服重新改造的上衣與裙子，既符合永續又帶有非主流的特色。

林柏宏現身Coach的2024秋冬大秀時，挑選具有仿舊處理的棕色皮質西裝剪裁外套，加上黑色長褲與蝴蝶結手提包。圖／Coach提供

不可錯過的還包括Coach推出New York系列袋包，利用俏皮比例詮釋傳統樣式，首度呈現以經典皮革製成Brooklyn以及Empire Carryall包款。秀上亦曝光新款Times Square Tabby包，採取仿舊和水洗的Nappa皮革和天鵝絨材質來製作，更能與系列服飾相襯。此外，Coach還以紐約特色的帝國大廈、自由女神像、黃色計程車和蘋果為發想，設計出掛飾更成為這系列畫龍點睛之作。

林柏宏現身Coach的2024秋冬大秀時，挑選具有仿舊處理的棕色皮質西裝剪裁外套，加上黑色長褲與蝴蝶結手提包。圖／Coach提供

品牌大使李泳知出席Coach 2024秋冬大秀。圖／Coach提供

泰星Blue現身Coach 2024秋冬大秀。圖／Coach提供

品牌大使木村光希出席Coach 2024秋冬大秀。圖／Coach提供

林柏宏現身Coach的2024秋冬大秀時，挑選具有仿舊處理的棕色皮質西裝剪裁外套，加上黑色長褲與蝴蝶結手提包。圖／Coach提供

巨大蝴蝶結圖案、粗針織短洋裝都是Coach的2024秋冬系列重點。

Coach的2024秋冬系列有著靈感源自工裝、以仿舊風格重新詮釋皮革Shearling夾克。

Coach以紐約特色的帝國大廈、自由女神像、黃色計程車和蘋果為發想，設計出掛飾更成為2024秋冬系列畫龍點睛之作。

呼應永續，Coach的2024秋冬系列利用塔夫綢小禮服重新改造的上衣與裙子，帶有非主流特色。