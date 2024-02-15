1年30噸廢棄茶渣危害環境 1招變身護膚品成分

為配合政府推動循環農業發展及提升茶葉剩餘資材茶渣再利用，農業部茶及飲料作物改良場成功研發將茶飲加工後紅茶茶渣，透過纖維素分解酵素處理後萃取，而紅茶茶渣萃取液具有抗氧化及抑制酪胺酸酶的效果，可作為美膚保養品原料。茶改場說，該技術可提升茶渣中總多元酚類萃取效率16.7%，有效再利用原本廢棄茶渣中多元酚類，提升茶渣多元化應用價值。

茶改場長蘇宗振說，飲料茶具有方便取得及攜帶優點，符合忙碌的現代人快速便利飲茶需求，隨著罐裝茶飲市場蓬勃發展，於製造後產生大量茶渣副產物。根據飲料茶生產數量推估每年約產生30萬公噸茶渣，因其含水量大不易焚燒且隨意堆置對環境易造成影響。

茶改場指出，經食品加工廠加工後罐裝飲料茶，剩餘茶渣仍含有多元酚類等成分可供再利用，茶多元酚類不僅具有抗氧化作用，更能抑制黑色素細胞中酪胺酸酶功效，2015年韓國研究顯示對於皮膚有保健及膚色亮白效果。茶改場於2021年與大葉大學合作研究2年，將茶飲料加工後剩餘紅茶渣，以纖維酵素處理後水解萃取，可提高酪胺酸酶抑制效果，且效果更優於對照組市售綠茶萃取液，抗氧化能力則與市售綠茶萃取液相近，顯示該項技術所得紅茶萃取液具有作為抗氧化及美白保養品原料應用價值。