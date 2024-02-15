就是愛折疊！2024春夏搶眼新包 FENDI Flip隨手fun

無論是翻轉、扭曲或變形，常能讓日常所見迸發創意。FENDI 2024春夏推出全新拼接色塊FENDI Flip包，不僅透過色彩的疊加展現能量，更有輪廓上的解構解放，讓人在視覺上耳目一新、煥發玩趣。

一如平面的紙張可透過摺紙技法創造出3D的仿生事物，本次FENDI Flip包款則從品牌首字母「F」出發：原本方正輪廓的包款在折疊後將出現「F」字母浮雕圖案，也讓柔軟的皮革瞬間展現前衛姿態，不規則且醒目。拼接色塊則是FENDI Flip包款的另一特色，本季的色彩實驗將包含Gianduia棕與大紅和灰藍色的組合，或由經典的黑、白搭配上暖棕色，另有兩款特殊配色則為米色、黃色和淺藍色，以及白色、黑色和深藍色，其上並將裝飾以「FF Puzzle」印花圖案。