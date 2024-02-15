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就是愛折疊！2024春夏搶眼新包 FENDI Flip隨手fun

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
人們總希望精緻的事物完整保存，但FENDI Flip卻將「折疊」的概念為包款瞬間創造新印象。圖／FENDI提供
人們總希望精緻的事物完整保存，但FENDI Flip卻將「折疊」的概念為包款瞬間創造新印象。圖／FENDI提供

無論是翻轉、扭曲或變形，常能讓日常所見迸發創意。FENDI 2024春夏推出全新拼接色塊FENDI Flip包，不僅透過色彩的疊加展現能量，更有輪廓上的解構解放，讓人在視覺上耳目一新、煥發玩趣。

一如平面的紙張可透過摺紙技法創造出3D的仿生事物，本次FENDI Flip包款則從品牌首字母「F」出發：原本方正輪廓的包款在折疊後將出現「F」字母浮雕圖案，也讓柔軟的皮革瞬間展現前衛姿態，不規則且醒目。拼接色塊則是FENDI Flip包款的另一特色，本季的色彩實驗將包含Gianduia棕與大紅和灰藍色的組合，或由經典的黑、白搭配上暖棕色，另有兩款特殊配色則為米色、黃色和淺藍色，以及白色、黑色和深藍色，其上並將裝飾以「FF Puzzle」印花圖案。

全系列包款將有大型款手提包、中型款與Nano合計三種尺寸，其中手提包與中性款可肩背或折疊變形成可夾於腋下的手拿包，自由穿梭在日常公務和晚間派對的不同場合，Nano款則搭配斜背肩帶鏈條，加上刻意加長的皮鬚拉鍊，也成為包款上的搶眼設計。全系列訂價約自24,200元至73,400元不等，已從即日起於Fendi.com官方網站與全球FENDI精品專賣店、同步上市。

可折疊的FENDI Flip包款，可手持、肩背或變形成手拿包，一包多用。圖／FENDI提供
可折疊的FENDI Flip包款，可手持、肩背或變形成手拿包，一包多用。圖／FENDI提供
FENDI Flip包Nano款，24,200元。圖／FENDI提供
FENDI Flip包Nano款，24,200元。圖／FENDI提供
使用拼接色塊的FENDI Flip包款，也似一幅隨身的抽象藝術畫。圖／FENDI提供
使用拼接色塊的FENDI Flip包款，也似一幅隨身的抽象藝術畫。圖／FENDI提供
FENDI推出全新拼接色塊FENDI Flip包，透過色彩的疊加與輪廓解構，讓人耳目一新、煥發玩趣。圖／FENDI提供（合成圖）
FENDI推出全新拼接色塊FENDI Flip包，透過色彩的疊加與輪廓解構，讓人耳目一新、煥發玩趣。圖／FENDI提供（合成圖）
由於一包兼容多種色彩，讓FENDI Flip包款的每一次翻轉其趣無窮。圖／FENDI提供
由於一包兼容多種色彩，讓FENDI Flip包款的每一次翻轉其趣無窮。圖／FENDI提供

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