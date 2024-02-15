IKEA布偶有隱藏彩蛋 網友直呼好暖心

IKEA不只是家具專賣店，多年前起鯊魚布偶在全球颳起旋風，各種布偶也頗受歡迎。一名網友在Dcard論壇發文，指IKEA隱藏彩蛋，發現標在狗布偶的說明書上有QR code，一掃進去發現竟是彩蛋。其他網友直呼IKEA好暖心。

一名網友在Dcard發文，她表示，每次去IKEA玩具區都走不了，除了鯊鯊也很喜歡黃金獵犬，但之前覺得價格太貴就沒入手。13日看到居然在做499元特價活動，就和她的男友一起去買，結果對方在那裡挑半天。因為等很久，她就靠過去看，結果Ikea黃金獵犬的說明書上還有隱藏彩蛋。

她表示，一掃說明書上的QR code，居然是一個寵物領養網站，「狗狗不能這麼可愛吧，誰忍心讓牠們待在那」。結果黃金獵犬的布偶沒買，卻被燒到，「超想領養一隻真的狗狗，先回家跟媽媽談談」。