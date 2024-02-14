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極危南庄橙種回原生地1533株 被讚台灣送給世界的禮物

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
南庄橙一度幾近絕跡，林業及自然保育署新竹分署2020年至目前，原生地復育栽植1533株。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
南庄橙一度幾近絕跡，林業及自然保育署新竹分署2020年至目前，原生地復育栽植1533株。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

南庄橙3年多前幾近絕跡，農業部林業及自然保育署新竹分署復育種回原生地1533株，獨特風味被英國世界柑橘類果醬大賽評審長Dan Lepard讚賞是「台灣送給世界的禮物」，目前已有橙葉純露產品，新竹分署持續研發食用等用途，看好潛力創造永續保存價值。

台灣原生特有種南庄橙是賽夏族民族植物，文獻記載最早於1926年由日籍植物學家在南庄鄉蓬萊村一帶發現，也是少數以台灣命名的植物，1998年世界自然保育聯盟（IUCN）紅皮書名錄列為極危（CR）等級，2017年學者盤點發現相當珍貴，林保署新竹分署2020年至今取種復育，原生地栽植1533株。

「保存南庄橙最好的方式，是開發各種永續用途」！新竹分署指出，南庄橙全株幾乎都可以運用，2022年起與學界及業界，試驗開發果醬、氣泡飲、琥珀糖、奶皇醬等用途，以多元的料理、烘焙手法發揮獨有風味。

其中，果醬職人柯亞以南庄橙製作「純粹南庄橙」、「蜂蜜南庄橙」，於2023年英國世界柑橘果醬大賽大出風頭，獲得1金、2銀，但因南庄橙果實的產量有限，還沒有相關產品。此外，南庄橙因樹葉富含精油成分，橙葉純露已在新竹分署與賽夏部落合作營運南庄「森林小站」上架。

新竹分署並與名廚MINGCHU團隊跨域合作，邀請英國知名飲食作家、烘焙主廚，及世界柑橘類果醬大賽評審長Dan Lepard來台交流，南庄橙口感酸且尾韻帶苦，Dan在母樹下品嘗到原汁原味大為驚艷，形容「帶有獨特原始氣息、世界少見的多層次口感」，建議把它當成台灣送給世界的禮物。

南庄橙口感獨具，果醬職人柯亞製作「純粹南庄橙」、「蜂蜜南庄橙」，於2023年英國世界柑橘果醬大賽大出風頭。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
南庄橙口感獨具，果醬職人柯亞製作「純粹南庄橙」、「蜂蜜南庄橙」，於2023年英國世界柑橘果醬大賽大出風頭。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
英國名廚兼世界柑橘類果醬大賽評審長Dan探訪南庄橙母樹，感受特色風味。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
英國名廚兼世界柑橘類果醬大賽評審長Dan探訪南庄橙母樹，感受特色風味。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

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