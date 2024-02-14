快訊

昔當澎恰恰靠山 百億賭王爆欠數十億落跑越南恐遭通緝

國會改革藍綠白新戰場 單一召委制為何變毒蛇猛獸？

印尼選戰激辯中！佐科威的「遷都野心」

2024秋冬紐約時裝周／48歲林熙蕾同框鄔瑪舒曼現身TORY BURCH大秀 穿出優雅復古貴婦感！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
林熙蕾與鄔瑪舒曼皆現身TORY BURCH 2024秋冬系列大秀。圖／TORY BURCH提供
林熙蕾與鄔瑪舒曼皆現身TORY BURCH 2024秋冬系列大秀。圖／TORY BURCH提供

在全球華人都在慶祝農曆新年的同時，2024秋冬紐約時裝周也正如火如荼進行，其中包括有林熙蕾、鄔瑪舒曼（Uma Thurman）和英國名媛網紅始祖Alexa Chung等人捧場的TORY BURCH也繳出了精彩作品。

上一季，TORY BURCH選在剛整修完的美國自然史博物館側廳舉辦，而到了秋冬系列發表則是在地標的美國紐約公共圖書館中，透過歷史建築氛圍，烘托品牌一直以來所提倡的精緻日常造型。創意總監暨品牌創辦人Tory Burch女士說道「秋冬系列創作過程中，我們繼續以新的方式探索份量與輪廓，包括銳利邊角、非同尋常的材質以及高科技運動風格細節」。因此在款式上少有誇張比例或剪裁，而是利用不同面料組合，結合經典單品，並賦予全新風貌。

林熙蕾身穿TORY BURCH春夏系列印花棉麻大衣演繹復古風格，並搭配Lee Radziwill迷你雙層包款凸顯高貴雅致。圖／TORY BURCH提供
林熙蕾身穿TORY BURCH春夏系列印花棉麻大衣演繹復古風格，並搭配Lee Radziwill迷你雙層包款凸顯高貴雅致。圖／TORY BURCH提供

於是在TORY BURCH的2024秋冬系列中，不乏長版風衣、兩件式短裙套裝、細肩帶上衣搭配透視感的襯裙，或是中性的方肩西裝外套等等。但運用了品牌Logo緹花面料、鱷魚壓紋仿皮，以及點綴了金屬紗線的素材所製成；襯裙蕾絲飾邊以紙製人造皮革壓印而成，花型尼龍如浴帽一般經過縮褶和束結處理，藉以呼應TORY BURCH一直擅長的精緻化日常服裝概念。同時上一季推出就大受歡迎的Fleming晚宴包改以3D列印人造醋酸素材製成，而招牌Lee Radziwill系列增加一款托特購物袋和郵差包，呈現繽紛配色與多種飾面，從青色皮革到頽廢風格漆皮到同色系緹花皆備。

鄔瑪舒曼身著緞面外套、斜紋長褲、半高領毛衣加上Deville包款，來欣賞TORY BURCH最新一季的服裝。圖／TORY BURCH提供
鄔瑪舒曼身著緞面外套、斜紋長褲、半高領毛衣加上Deville包款，來欣賞TORY BURCH最新一季的服裝。圖／TORY BURCH提供

這一場紐約時裝周裡最有看點的大秀，亦邀請了不少明星來捧場，其中林熙蕾就身穿品牌春夏系列印花棉麻大衣演繹復古風格，並搭配Lee Radziwill迷你雙層包款凸顯高貴雅致。演員鄔瑪舒曼也身著緞面外套、斜紋長褲、半高領毛衣加上Deville包款，來欣賞最新一季的服裝。

林熙蕾（左）與鄔瑪舒曼（右）皆現身TORY BURCH 2024秋冬系列大秀。圖／TORY BURCH提供
林熙蕾（左）與鄔瑪舒曼（右）皆現身TORY BURCH 2024秋冬系列大秀。圖／TORY BURCH提供

英國名媛網紅始祖Alexa Chung以長款粗花呢大衣，搭配Jessa高跟鞋及Robinson單肩手提新月包出席TORY BURCH大秀。圖／TORY BURCH提供
英國名媛網紅始祖Alexa Chung以長款粗花呢大衣，搭配Jessa高跟鞋及Robinson單肩手提新月包出席TORY BURCH大秀。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH 2024秋冬系列有著高科技素材製成仿皮草質感的大衣。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2024秋冬系列有著高科技素材製成仿皮草質感的大衣。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH 2024秋冬系列，採用具有豐富紋理的紙製人造皮革、仿鱷魚皮等材質來製成。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2024秋冬系列，採用具有豐富紋理的紙製人造皮革、仿鱷魚皮等材質來製成。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH 2024秋冬系列可見到細肩帶上衣搭配透視感的襯裙，精緻化的日常造型。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2024秋冬系列可見到細肩帶上衣搭配透視感的襯裙，精緻化的日常造型。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH 2024秋冬系列，利用不規則的抽皺處理，讓長袖短洋裝在視覺上創造有趣變化。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2024秋冬系列，利用不規則的抽皺處理，讓長袖短洋裝在視覺上創造有趣變化。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH 2024秋冬系列利用透視感素材，重新詮釋長版風衣。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2024秋冬系列利用透視感素材，重新詮釋長版風衣。圖／TORY BURCH提供

中性的方肩西裝外套與褲裝也是TORY BURCH 2024秋冬系列的重點單品之一。圖／TORY BURCH提供
中性的方肩西裝外套與褲裝也是TORY BURCH 2024秋冬系列的重點單品之一。圖／TORY BURCH提供

品牌 林熙蕾 紐約 美國

延伸閱讀

劉德華的臉怎麼變這樣！「直播效果誤傷」蛇精下巴178萬人搶看　帥臉被玩壞成外星人

2024秋冬巴黎時裝周看點！3大話題品牌回歸、新設計師繳出首季作品

林熙蕾自爆初吻對象是劉德華 他25年後得知超崩潰

行走的當代藝術！LOEWE 2024秋冬男裝喧騰中有深意

相關新聞

極危南庄橙種回原生地1533株 被讚台灣送給世界的禮物

南庄橙3年多前幾近絕跡，農業部林業及自然保育署新竹分署復育種回原生地1533株，獨特風味被英國世界柑橘類果醬大賽評審長D...

雞塊加1元多1件！麥當勞「最新優惠券」出爐 現省2587

迎接開工，麥當勞自2月15日起，連續41天推出「龍年開春優惠券」，除了提供「買1送1」、「加1元多1件」等優惠外，還加入...

將小吃搬上米其林餐桌 國際名廚江振誠：小吃是一起長大的味道

對米其林名廚江振誠來說，小吃不該從技術層面去看，小吃永遠和人的情感相依。「小吃，是一起長大的味道。」江振誠做著最精緻的法...

2024秋冬紐約時裝周／48歲林熙蕾同框鄔瑪舒曼現身TORY BURCH大秀 穿出優雅復古貴婦感！

在全球華人都在慶祝農曆新年的同時，2024秋冬紐約時裝周也正如火如荼進行，其中包括有林熙蕾、鄔瑪舒曼（Uma Thurman）和英國名媛網紅始祖Alexa Chung等人捧場的TORY BURCH也繳出了精彩作品。

情人節單身不怕！IKEA用6問題 助你找到速配靈魂伴侶

情人節到來，還是一個人嗎？單身也不用怕，快來找找自己最速配的靈魂伴侶吧！想找到最適合自己的另一半，就從生活中的小細節著手...

西洋情人節明遇返工日 預定花束少2成、玫瑰花農憂買氣

明天是西洋情人節，平時民眾大都會送花表達情意，但近期的冷氣團及濕冷，造成南投縣玫瑰花主產地埔里鎮的產量銳減，加上大年初五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。