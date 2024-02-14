2024秋冬紐約時裝周／48歲林熙蕾同框鄔瑪舒曼現身TORY BURCH大秀 穿出優雅復古貴婦感！
在全球華人都在慶祝農曆新年的同時，2024秋冬紐約時裝周也正如火如荼進行，其中包括有林熙蕾、鄔瑪舒曼（Uma Thurman）和英國名媛網紅始祖Alexa Chung等人捧場的TORY BURCH也繳出了精彩作品。
上一季，TORY BURCH選在剛整修完的美國自然史博物館側廳舉辦，而到了秋冬系列發表則是在地標的美國紐約公共圖書館中，透過歷史建築氛圍，烘托品牌一直以來所提倡的精緻日常造型。創意總監暨品牌創辦人Tory Burch女士說道「秋冬系列創作過程中，我們繼續以新的方式探索份量與輪廓，包括銳利邊角、非同尋常的材質以及高科技運動風格細節」。因此在款式上少有誇張比例或剪裁，而是利用不同面料組合，結合經典單品，並賦予全新風貌。
於是在TORY BURCH的2024秋冬系列中，不乏長版風衣、兩件式短裙套裝、細肩帶上衣搭配透視感的襯裙，或是中性的方肩西裝外套等等。但運用了品牌Logo緹花面料、鱷魚壓紋仿皮，以及點綴了金屬紗線的素材所製成；襯裙蕾絲飾邊以紙製人造皮革壓印而成，花型尼龍如浴帽一般經過縮褶和束結處理，藉以呼應TORY BURCH一直擅長的精緻化日常服裝概念。同時上一季推出就大受歡迎的Fleming晚宴包改以3D列印人造醋酸素材製成，而招牌Lee Radziwill系列增加一款托特購物袋和郵差包，呈現繽紛配色與多種飾面，從青色皮革到頽廢風格漆皮到同色系緹花皆備。
這一場紐約時裝周裡最有看點的大秀，亦邀請了不少明星來捧場，其中林熙蕾就身穿品牌春夏系列印花棉麻大衣演繹復古風格，並搭配Lee Radziwill迷你雙層包款凸顯高貴雅致。演員鄔瑪舒曼也身著緞面外套、斜紋長褲、半高領毛衣加上Deville包款，來欣賞最新一季的服裝。
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